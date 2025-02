“CentriAmo Grosseto”: nasce l’associazione dei commercianti del centro storico

Grosseto. Si chiama “CentriAMO Grosseto” la neonata associazione che rappresenterà gli interessi dei commercianti del centro storico del capoluogo maremmano. Questa nuova realtà è stata ufficialmente costituita nei giorni scorsi al termine di una riunione molto partecipata, che ha avuto luogo nella sede di Banca Tema in corso Carducci.

L’obiettivo, espresso più volte durante la riunione, è di dare nuova vita al cuore pulsante della città con la consapevolezza che il centro storico di Grosseto, uno scrigno racchiuso dalle antiche mura, è un patrimonio da valorizzare e da rendere sempre più vivo, attrattivo e accessibile.

In occasione della costituzione dell’associazione “CentriAMO Grosseto”, è stato eletto presidente Alberto Macchi, titolare del negozio di abbigliamento uomo situato in corso Carducci n. 81.

“‘CentriAMO Grosseto’ intende promuovere la riscoperta del valore del commercio di prossimità – spiega Macchi -, quello che si svolge tra le vie e i negozi storici; una riscoperta dello shopping all’aria aperta. La passeggiata nel centro, tra botteghe e locali, deve tornare ad essere una piacevole esperienza per i cittadini e per i turisti, che con l’arrivo della bella stagione affolleranno sempre di più la nostra bella ed amata città”.

Nella sostanza, Grosseto non vuole più essere considerata la “Cenerentola” della Toscana, ma una città che ha tanto da offrire, soprattutto nel suo centro storico, che deve essere valorizzato al meglio per chi ci vive e per chi visita la Maremma.

La ripartenza associazionistica dei commercianti del centro storico è un passo importante in questa direzione, con l’obiettivo di farlo tornare a essere un luogo vivace dove il commercio, le tradizioni e l’accoglienza si fondono per creare una comunità coesa e dinamica.

In questo scenario che guarda al futuro è imprescindibile la collaborazione dell’intera rete del commercio di prossimità locale, che siano negozi o pubblici esercizi. Sempre come precisato durante la riunione di costituzione, “CentriAMO Grosseto” è infatti aperta a tutte le attività commerciali del centro e alle associazioni di categoria con l’intento di creare una sinergia che renda il centro storico sempre più attrattivo, sia per i residenti che per i visitatori.

Nei prossimi giorni, “CentriAMO” Grosseto si riunirà nuovamente per definire il programma delle attività da proporre.

“Siamo entusiasti della grande partecipazione dei commercianti alla costituzione di questa nuova associazione – commenta il presidente, Alberto Macchi –, E’ un passo fondamentale per la rinascita del centro storico che affonda le sue radici nel più profondo rispetto delle associazioni che hanno preceduto questa iniziativa. L’associazione si impegnerà a dialogare con le istituzioni e a collaborare con gli altri attori territoriali, al fine di sviluppare una programmazione strategica per il futuro, con progetti concreti che contribuiscano a garantire la sostenibilità e la crescita del centro storico come punto di riferimento vitale per tutta la città. La strada è tracciata, ma la collaborazione tra i commercianti e la collaborazione tra pubblico e privato saranno fondamentali per realizzare questa visione ambiziosa e indispensabile per il futuro di Grosseto”.