First Cisl: Loredana Marletta confermata alla guida del sindacato

Grosseto. Riconfermata Loredana Marletta alla guida della First Cisl di Grosseto, la federazione italiana rete dei servizi del terziario.

Si è tenuto oggi, venerdì 14 febbraio, il congresso della federazione che tutela i lavoratori di banche, assicurazioni, finanza, riscossione e authority. Ad affiancarla alla guida della federazione grossetana all’interno della segreteria è stato riconfermato anche Claudio Coppini ed è stata eletta Marina Sembiante.

Presenti al congresso anche Domenico Iodice, della segreteria nazionale di Firsl Cisl, Stefano Bellandi, reggente di First Cisl Toscana, e Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto.

“Sono molte le sfide che dovremo affrontare nei prossimi mesi – dichiara Loredana Marletta -. Il lavoro nel nostro settore, come abbiamo avuto modo di sottolineare e discutere oggi, è in continua evoluzione e le aziende del credito, assicurative ed esattoriali sono molto orientate alla digitalizzazione a discapito delle ‘persone’, che sono sostituite da nuove procedure e automatismi. Derivano proprio da qui i sempre più numerosi piani ‘esodi’ a cui non segue un adeguato ricambio generazionale e che comporta, di conseguenza, la chiusura di sportelli bancari, senza trascurare le fusioni che ci sono state e continueranno ad esserci. La nostra federazione, dal livello nazionale alle sue declinazioni territoriali, ha a cuore il tema della ‘desertificazione bancaria’, che interessa in Italia 11 milioni di persone ed è tanto diffusa anche sul nostro territorio che, inevitabilmente, comporta disagi oltre che per i lavoratori per i cittadini, soprattutto per le fasce più anziane, facendo venire meno il nostro ruolo di punto di riferimento e comportando un calo nella qualità dei servizi”.

“Per questo motivo – continua Marletta -, il nostro impegno è quello di tutelare il nostro mondo del lavoro, le nostre persone, i nostri colleghi e la comunità tutta. Non possiamo opporci al cambiamento, né concentrare i nostri sforzi verso processi inevitabili, come lo spopolamento delle filiali sui territori, ma possiamo avere una visione più lungimirante, concentrandosi su come lavorare, dall’interno, per essere parte del cambiamento. Dobbiamo monitorare la chiusura delle filiali e provare a governarla e contrastare il mancato ricambio generazionale legato al Risiko bancario, perché questo determina condizioni di lavoro peggiori e peggiori servizi per la popolazione. Con l’impegno della federazione a tutti i livelli possiamo gestire il cambiamento e non subirlo”.

“Ringrazio – conclude la segretaria di First Cisl Grosseto – i colleghi per la fiducia accordatami ancora e auguro a tutti noi un buon lavoro, certa che il legame che abbiamo con il territorio e la comunità ci permetterà di essere un attore protagonista dei processi in corso”.