La Camera di commercio stanzia 360mila euro per le imprese: pubblicati i primi bandi

Table of Contents

Grosseto. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno conferma anche nel 2025 il suo importante impegno a sostegno delle imprese: la giunta nell’ultima riunione ha approvato una prima tranche di 5 bandi a favore dello sviluppo delle imprese delle province di Grosseto e Livorno.

Questo primo stanziamento complessivo dell’ente camerale è di 360mila euro, per una serie di misure che vanno a sostenere la transizione energetica e digitale, l’internazionalizzazione, l’acquisizione di certificazioni di qualità, le imprese di vicinato e la realizzazione di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

“Con alcune novità e la conferma di misure molto richieste, si tratta di bandi che crediamo possano rispondere alle esigenze delle nostre imprese e stimolarle verso percorsi di crescita e innovazione – dichiara il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda –. E’ prevista l’uscita di ulteriori bandi nelle prossime settimane, a dimostrazione che la Camera vuol continuare ad investire nei percorsi di sviluppo del tessuto imprenditoriale: nel 2024, con 12 avvisi pubblicati, l’ente ha erogato quasi 1 milione e 100mila euro di contributi a 365 imprese beneficiarie”.

I bandi

Bando doppia transizione: digitale ed energetica

E’ volto a promuovere un’economia inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione delle imprese con due misure: la transizione digitale per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale, attraverso l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0; la transizione energetica per incentivare l’avvio da parte delle imprese di percorsi per la transizione mediante l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati a favorire la razionalizzazione dell’uso di energia, l’introduzione di fonti di energia rinnovabile e la partecipazione a Comunità energetiche.

Bando per le certificazioni di qualità

Mira a rafforzare la capacità operativa e intende promuovere la competitività delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, attraverso la concessione di un contributo per supportare l’acquisizione di certificazioni funzionali ai percorsi di sviluppo aziendali, tra cui le certificazioni della parità di genere ed in tema di sostenibilità, in linea con le politiche della Camera.

Bando per il sostegno all’internalizzazione

E’ volto a rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, promuovendone la competitività attraverso il supporto nell’acquisizione di servizi destinati allo sviluppo del commercio internazionale. In particolare sono previsti contributi per: partecipazione a mostre o fiere, analisi e ricerche di mercato, realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua straniera, servizi di assistenza specialistica in ambito legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legati all’estero.

Bando per il sostegno alle imprese di vicinato

Ha l’obiettivo di supportare il mantenimento e la crescita dei negozi di vicinato che esercitano l’attività di commercio al dettaglio e degli esercizi di ristorazione e somministrazione.

Bando per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di Pcto con la certificazione di competenze

Nell’ambito delle funzioni della Camera in materia di orientamento al lavoro e collegamento scuola-lavoro, l’avviso vuole supportare la partecipazione delle imprese a percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), che consentano alle studentesse e agli studenti di ottenere una certificazione di parte terza rilasciata dalla Camera di commercio. Il bando incentiva le esperienze in azienda, finalizzate alla certificazione delle competenze dei giovani coinvolti.

Tutte le imprese delle province di Grosseto e Livorno in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi possono partecipare e le domande potranno essere presentate dal 24 febbraio. Si ricorda che i bandi sono a sportello. Gli avvisi e la modulistica saranno disponibili dal 24 febbraio sul sito www.lg.camcom.it