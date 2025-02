Confesercenti: Salvatore Cavallaro è il nuovo presidente per la Costa d’Argento

Grosseto. Salvatore Cavallaro è il nuovo presidente di Confesercenti per la Costa d’Argento. Cavallaro è stato individuato confrontandosi con gli associati interpellati dalla direzione provinciale dell’associazione.

«Sono grato a Confesercenti per la fiducia che ripone in me e spero di poter essere utile a questo territorio in cui mi trovo ad operare da 30 anni nel settore del commercio – spiega Cavallaro –. Il mio obiettivo è cercare di fare qualcosa per la zona sud della provincia, che racchiude realtà di eccellenza che meritano attenzione».

Cavallaro fa poi un’analisi di un territorio bellissimo, ma che spesso soffre alcune situazioni. «Sicuramente sarebbe necessario allungare la stagione turistica – afferma il neo presidente -. Sono consapevole che non sia semplice e capisco le aziende che hanno spese molto alte a tenere aperto se non c’è sufficiente turismo. Questo però rischia di essere un cane che si morde la coda: strutture chiuse perché non ci sono clienti e, in caso di eventi, impossibilità di offrire servizi perché tutto chiuso. Per questo bisogna puntare sull’organizzazione di tre-quattro eventi collegati, così da dare la possibilità di aprire per un mese intero e dare respiro nei mesi autunnali e invernali».

Per quanto riguarda il lavoro di Confesercenti, aggiunge: «È un’associazione sempre disponibile a venire incontro alle esigenze degli esercenti, informa e sostiene sui bandi e soprattutto offre opportunità di formazione sia per noi che per i dipendenti. Uno dei grandi problemi è proprio questo: è sempre più difficile trovare personale, specie se già formato», afferma con rammarico Cavallaro.

«Quest’anno poi ci sarà il problema dei bagnini, che già avevamo negli anni scorsi e che con la nuova legge che impedisce ai minorenni di fare questo lavoro si aggraverà ulteriormente – termina Cavallaro –, anche in questo settore Confesercenti si attiverà per cercare di dare una mano».