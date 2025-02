Intermediazione immobiliare: Luca Vitale presidente del dipartimento di Aia

Grosseto. Dopo 30 anni di esperienza nell’associazionismo immobiliare, di cui 8 anni come presidente della provincia di Grosseto e 4 anni come presidente della Toscana, con un progetto strategico di internazionalizzazione e turismo estero e una candidatura alla presidenza nazionale della Fiaip, Luca Vitale è stato nominato presidente del dipartimento immobiliare di Aia – Associazione interprofessionale agenti.

L’incarico, affidatogli dal presidente nazionale Paolo Bellini, pone Vitale al centro di un progetto di sviluppo e valorizzazione del settore dell’intermediazione immobiliare, con l’obiettivo di elevare gli standard professionali e migliorare la reputazione della categoria. La sua esperienza comprende anche la mediazione creditizia, i rapporti con Confedilizia, Confindustria e il mondo associativo in genere, oltre alla fondazione di due società per azioni nel settore immobiliare e dell’intermediazione, allo sviluppo di importanti programmi informatici per il settore e alla collaborazione con una società per azioni di rilievo nel lusso immobiliare, con un fatturato attuale superiore ai 30 milioni di euro.

“Aia rappresenta un’importante opportunità di crescita e innovazione per il settore immobiliare in Italia. Con il Registro speciale dei praticanti e un’azione decisa contro l’abusivismo, stiamo già lavorando per costruire un futuro più trasparente e professionale”, dichiara Luca Vitale.

“Un sentito ringraziamento al dottor Paolo Bellini per la fiducia e la stima dimostrate nei miei confronti. Il suo impegno e la sua visione hanno reso Aia una realtà consolidata, capace di offrire opportunità concrete di crescita ai professionisti del settore – continua Vitale -. Aia ha già raggiunto traguardi significativi ed è destinata a diventare un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dell’intermediazione immobiliare. Invitiamo tutti gli interessati a visitare il sito www.aiaitalia.it per conoscere meglio le iniziative e i servizi offerti”.