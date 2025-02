Lotta allo spreco alimentare: in arrivo un webinar per i ristoratori

Grosseto. La lotta contro lo spreco alimentare è una delle sfide più rilevanti per il settore della ristorazione e la Fipe Confcommercio – Federazione italiana pubblici, nel corso del 2024, ha affrontato numerosi temi legati al “food waste”.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 febbraio, alle 10.30, quando si terrà un webinar dal titolo “Trasformare lo spreco alimentare in valore”, in cui verranno presentati i principali sviluppi e le iniziative emerse durante l’anno appena trascorso. L’evento si propone di fare il punto sulle azioni intraprese dai pubblici esercizi, in particolare dal mondo Fipe Confcommercio, per contrastare gli sprechi alimentari e di esplorare le prospettive future attraverso testimonianze dirette.

Il webinar è gratuito ed aperto alle imprese associate del settore, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti concreti e conoscenze per integrare pratiche anti-spreco nei loro processi operativi. “Questo approccio non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale – spiegano da Fipe -, ma permette anche di ridurre i costi e migliorare l’efficienza dei servizi”.

Per partecipare, è necessario iscriversi attraverso il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/fWJmtTKRviMCh4cR6.

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, commenta: “I ristoratori del nostro territorio sono estremamente sensibili al tema dello spreco alimentare, che rappresenta una questione di primaria importanza per il settore. Il nostro impegno si traduce in azioni concrete, come la diffusione della food & beverage box, che la maggioranza dei ristoratori italiani offre già ai propri clienti per permettere loro di portare a casa il cibo non consumato. Tuttavia, sappiamo che la vera sfida si gioca nelle famiglie, dove si verificano oltre il 56% degli sprechi alimentari. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare i consumatori e introdurre incentivi fiscali che favoriscano la donazione delle eccedenze alimentari. Solo così potremo fare un passo in avanti nella lotta contro lo spreco alimentare, migliorando la sostenibilità dell’intero sistema”.