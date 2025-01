Edilizia: il Comitato paritetico territoriale assume una persona

Grosseto. Il Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia, su incarico dell’Ance Grosseto e dei sindacati territoriali dei lavoratori edili Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, informa che ha avviato una ricerca di personale da inserire nel proprio organico.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura presso il Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia, all’indirizzo via Monte Rosa 196, a Grosseto, tramite Pec all’indirizzo cptgrosseto@pec.cptgrosseto.it entro il 28 febbraio 2025 inviando una specifica lettera di interesse e allegando il proprio curriculum in formato europeo.

I candidati dovranno essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado con diploma di geometra, perito industriale, laurea o laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; dovranno essere muniti di patente B per l’auto.

L’interessato potrà presentare attestati di frequenza di master e corsi di formazione, nonché esperienze lavorative pregresse e qualsiasi altro documento o titolo ritenuti utili alle mansioni da svolgere.

I candidati dovranno occuparsi della programmazione di assistenza preventiva alle imprese anche con visite nei cantieri edili e di eventuale didattica approvata dagli organi statutari del Cpt per l’organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza, comprese docenza e archiviazioni documentali.

Il candidato sarà impegnato con visite periodiche nei cantieri presenti in provincia di Grosseto, offrendo l’assistenza preventiva alle aziende iscritte nella Cassa edile di Grosseto, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili seguendo le linee guida dell’ente nazionale Formedil. Inoltre, il candidato dovrà aggiornare la reportistica interna al Cpt.

Ai candidati saranno richieste alcune competenze, tra cui la conoscenza delle funzioni degli Enti bilaterali del settore edile con particolare riferimento al Cpt, quale strumento per il perseguimento dei fini istituzionali degli accordi previsti nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini settore industria, spiccate capacità di comunicazione didattica e di organizzazione anche nei lavori di gruppo; conoscenze sulla legislazione in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 titolo IV (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e conoscenze informatiche (pacchetto Office, Excel, ecc.)

A seguito di assunzione sarà applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini – settore industria – a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato e con inquadramento per tecnici ed impiegati con livello da valutare secondo le competenze della risorsa e comunque non inferiore al quarto.