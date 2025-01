“IdeArti Giovani innovatori 2025”: torna il concorso di Cna

Grosseto. Torna il bando di concorso “IdeArti Giovani innovatori 2025“, promosso da Cna Grosseto e rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 16 ai 25 anni di età.

Un’iniziativa lanciata lo scorso anno all’interno del progetto “Artigiani del futuro”, pensato per creare un legame tra il mondo degli artigiani e dei piccoli imprenditori e le scuole, favorire il passaggio generazionale di impresa e creare percorsi di formazione ad hoc, rispetto alle esigenze del territorio e ai desideri dei giovani, per rispondere alle esigenze delle aziende, che spesso non trovano manodopera qualificata.

Come partecipare

Si aprono oggi, lunedì 27 gennaio, le adesioni al concorso “IdeArti Giovani innovatori”, che nasce con l’obiettivo di sostenere idee di impresa, proposte da giovani, in grado di valorizzare il territorio, generando potenziali ricadute dirette sull’economia e, allo stesso tempo, avvicinare i ragazzi al mondo della piccola e media impresa, dando opportunità di formazione e crescita professionale.

I giovani interessati possono, singolarmente o in gruppo, presentare la propria idea di impresa: i tre progetti migliori e più innovativi riceveranno un premio in denaro e potranno poi essere supportati con un percorso formativo, di coaching e tutoring, portato avanti dagli esperti di Cna Grosseto, per dare, effettivamente, “gambe” a questa idea.

Il concorso, quindi, si struttura in due fasi: la prima, di selezione, in cui i progetti presentati saranno valutati da una commissione composta da esperti di economia, innovazione e imprenditorialità; la seconda fase, quella finale, prevede la presentazione dei progetti selezionati al pubblico. I tre progetti scelti saranno poi inseriti nel percorso di mentorship e tutoring finanziato da Cna.

Le candidature al concorso “IdeArti” possono essere presentate entro il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cnagrosseto.it, dove si potranno anche trovare il regolamento del concorso e un format per presentare la propria idea di impresa.

Per informazioni: e-mail e.dolci@cna-gr.it – tel. 0564.452909.