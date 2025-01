Turismo nelle aree interne: se ne parla in un convegno di Confesercenti

Santa Fiora (Grosseto). Si chiama Etai, Economia turistica nelle aree interne, il primo convegno organizzato da Confesercenti per analizzare le dinamiche turistiche nelle zone non costiere della Maremma, a partire dal Monte Amiata, dove l’incontro è stato organizzato.

L’appuntamento si svolgerà a Santa Fiora venerdì 31 gennaio e vedrà un fitta rosa di relatori ed esperti.

«La prima edizione di Etai – afferma Giancarlo Dell’Orco, presidente di Aigo Confesercenti Grosseto, il sindacato che raccoglie il sistema ricettivo extra alberghiero ed esperto in accoglienza turistica diffusa – rappresenta per la nostra cooperativa Coopera un’importante opportunità per condividere e mettere a disposizione le nostre esperienze con altre realtà della Maremma toscana. Attraverso il confronto, vogliamo promuovere e valorizzare le competenze e le progettualità nate in diversi settori, come turismo, agricoltura, artigianato, commercio e sociale con l’obiettivo di generare nuove economie nei piccoli borghi. L’iniziativa mira a sensibilizzare sia i soggetti pubblici che privati, stimolando la progettazione di interventi concreti per affrontare alcune delle sfide più urgenti delle aree interne, come lo spopolamento, la chiusura delle attività commerciali e la perdita di servizi essenziali. Questo evento rappresenta un passo significativo per promuovere la collaborazione e l’innovazione, contribuendo al rilancio e alla sostenibilità dei nostri territori».

«Dobbiamo avere un’idea fissa: ripopolare le aree interne – prosegue Sacha Naldi, presidente di Confesercenti Grosseto per i comuni dell’Amiata grossetana -. Il nodo cruciale attraverso cui deve passare ogni intervento, pubblico o privato che sia, di stimolo all’economia o di implementazione dei servizi di base, deve avere come stella polare quella del ripopolamento delle aree interne. E’ una questione di sostenibilità sociale, ambientale, economica. Attraverso questo incontro vogliamo dare un contributo concreto allo stimolo della discussione e della progettualità, condivisa, affinché le aree interne possano essere protagoniste, con le loro voci, di analisi e proposte di soluzione del problema».

Il programma dell’incontro

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco, Federico Balocchi, poi si parlerà di rigenerazione con Rossano Pazzagli, docente dell’Università del Molise e direttore della Scuola dei piccoli comuni.

Sonia Pallai, responsabile turismo di Anci Toscana, parlerà di turismo delle aree interne, Claudio Saragosa, professore di urbanistica all’Università di Firenze, parlerà del patrimonio territoriale di queste aree. Sacha Naldi, titolare dell’azienda progetto lavoro Amiata e del progetto Santa Fiora ospitalità diffusa, parlerà dell’esperienza che stanno vivendo proprio a Santa Fiora; stessa cosa con Giancarlo Dell’Orco, destination manager ed esperto di marketing territoriale, che porterà il progetto Caldana in bellezza. Sarà poi l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras a concludere questo primo blocco di interventi, prima della consegna della bandiere “Comune amico Etai”.

Nel pomeriggio, con Carlo Gistri, titolare di Travel today visitmaremma.net, si parlerà del ruolo del tour operator nell’economia turistica delle aree interne, e a seguire Elisa Orlando, content creator, parlerà della narrazione digitale dei borghi. La commercialista Elena Insabato farà un focus sugli obblighi fiscali nei progetti di accoglienza e infine Maila Bettaccini, responsabile turismo di Confesercenti Toscana, concluderà il secondo blocco di incontri.