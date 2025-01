Concessioni demaniali e balneari: Confesercenti incontra gli operatori

Grosseto. “I futuri bandi di messa a gara delle concessioni operanti sul demanio marittimo sono un’inquietudine per gli imprenditori locali operanti nel settore, ma quanto non si percepisce ancora è il rischio aggiuntivo delle conseguenze negative per i consumatori e le molte imprese che attualmente compongono l’indotto locale”: queste le parole del direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi, in merito al futuro delle concessioni demaniali.

“Il turismo balneare rimane il primo attrattore del turismo in Maremma e mettere in discussione la presenza della piccola impresa rischia di avere come risultato un innalzamento dei prezzi ed un dirottamento verso altri lidi del valore aggiunto creato dai flussi turistici – continua Biondi -. Per capirsi meglio, voglio usare un esempio che solo nella forma può apparire paradossale: se nel prossimo futuro, al posto dello stabilimento balneare al quale siamo abituati, presente da decenni, vi sarà il Bagno Autogrill, semplicemente il risultato sarà quello di avere servizi offerti con costi maggiori per il consumatore finale, penalizzando in primis la frequentazione delle nostre spiagge (e di conseguenza del nostro territorio) da parte del turista medio, ed inoltre una colazione consumata al bar dello stabilimento, oltre che costare di più, non sarà certo fornita da una pasticceria locale, ma congelata e prodotta altrove. Difendere la piccola impresa locale significa difendere un pezzo dell’intero tessuto produttivo”.

Confesercenti Grosseto, attraverso il sindacato di categoria Fiba, ha avviato un percorso di riflessione che interessa l’impresa balneare tradizionale, spesso a gestione familiare, per supportarla ad affrontare i futuri bandi di gara. Per questo motivo, a seguito del confronto avvenuto nella recente assemblea provinciale di categoria svoltasi a dicembre scorso nella sede dell’associazione a Grosseto, è in programma un incontro di approfondimento rivolto alle imprese balneari che si svolgerà allo stabilimento Aloha Beach di Follonica mercoledì 15 gennaio alle 11.

“In questa fase di incertezza in cui ci troviamo da troppi anni, crediamo sia fondamentale contribuire a preparare ed orientare gli imprenditori demaniali su come salvaguardare le proprie aziende. Per questo, abbiamo deciso di organizzare un primo focus informativo sulle certificazioni, destinato agli imprenditori balneari del Golfo”, dichiara Claudio Pierini, presidente provinciale di Fiba Confesercenti Grosseto.

Altri incontri saranno organizzati nella costa maremmana, anche a seguito del confronto fra gli operatori che si svolgerà in occasione dell’assemblea regionale della categoria “Incontro balneari della Toscana”, in programma giovedì 16 gennaio al residence San Rossore di Pisa dalle 10.30.

Simone Guerrini, presidente regionale Fiba Confesercenti Toscana, aggiunge: “Invito i miei colleghi ad essere presenti all’appuntamento del 16 gennaio, per confrontarsi con le istituzioni locali e regionali, ed in particolare con specialisti e tecnici esperti di demanio marittimo, capaci di dare elementi di chiarezza riguardanti il percorso che le imprese del settore si troveranno ad affrontare. Un primo incontro che vedrà la presenza del presidente nazionale di categoria, rappresentanti dell’Anci Toscana e dell’assessore regionale al turismo Leonardo Marras”.