E-commerce: al via il corso gratuito per formare giovani esperti

Grosseto. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso triennale gratuito ‘Digital seller per il duale‘, che si va ad affiancare al collaudato ‘Opera’ nella proposta dell’agenzia formativa Aforisma.

«Si tratta di un’opportunità didattica innovativa per formare operatori alle vendite aggiornati su tutte le novità del digitale e del commercio online: oltre agli insegnamenti di base ed alle lezioni professionalizzanti tradizionali come quelle su marketing, processi di vendita, operazioni di cassa, rifornimento delle aree vendita, inglese, si aggiungono insegnamenti sulla vendita digitale e sull’e-commerce – spiega la presidente di Aforisma Grazia Ambrosino –. L’ottimo rapporto tra docenti e studenti ha l’obiettivo di far sviluppare le capacità ed i talenti degli alunni, in un ambiente accogliente dove le competenze si imparano facendo e dove vengono stimolate le passioni».

Si aggiunge al corso IeFP per operatore del benessere – acconciatore, giunto alla settima edizione, molto apprezzato grazie alla modalità laboratoriale ed ai tanti sbocchi occupazionali come centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali. Entrambe le possibilità di formazione sono pensate per i giovani tra i 14 e i 18 anni che vogliono intraprendere una strada alternativa al tradizionale percorso di studi.

Il centro di formazione Aforisma è stato recentemente premiato a Torino come una delle 10 migliori realtà a livello nazionale nell’ambito del terzo settore. Lunedì 13 gennaio, alle 15, nella sede in via Topazio 5/A a Grosseto, si svolgerà l”Open Day’ di presentazione dei due corsi IeFP, interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse dell’Attività 4.f.4 – “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” – Priorità 4 – “Occupazione giovanile” del Pr Fse+ Toscana 2021-2027. Rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, consentono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale e prevedono il rilascio degli attestati di qualifica professionale rispettivamente per ‘operatore ai servizi di vendita’ e ‘operatore del benessere-acconciatore’.

C’è tempo fino alle 20 del 10 febbraio per iscriversi online. Per informazioni, iscrizioni e partecipazione all’Open Day, rivolgersi all’agenzia formativa Aforisma in via Topazio 5/A Grosseto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (telefono 0564.468591, 0564.468592, 0564.468594, mail grosseto@aforismatoscana.net, sito web www.aforismatoscana.net).