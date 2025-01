Al via i saldi invernali 2025: i consigli delle associazioni di categoria

Grosseto. In vista dei saldi invernali che partiranno il 4 gennaio, i consumatori devono prestare la massima attenzione alle varie insidie che possono nascondersi nelle promozioni affinché un’opportunità non si trasformi in fregatura.

Confconsumatori

Confconsumatori richiama l’attenzione su tre possibili casistiche.

L’indicazione del prezzo scontato

La riduzione di prezzo annunciata in una pubblicità dev’essere calcolata sulla base del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Esistono promozioni di vario tipo che presentano riduzioni di prezzo o “prezzi sensazionali“, ma spesso la riduzione di prezzo pubblicizzata è sulla base del prezzo immediatamente precedente all’offerta: in questo modo viene indotto in errore il consumatore, aumentando il prezzo praticato prima di annunciare una riduzione di prezzo ed esponendo così false riduzioni di prezzo. A tal proposito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una recente sentenza ha stabilito che una riduzione di prezzo, annunciata da un’azienda sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso di un’offerta di prezzo, deve essere determinata sulla base del prezzo più basso applicato nel corso di un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione di prezzo.

Gli acquisti online tramite piattaforme

Occorre prestare attenzione al prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online. In passato, infatti, è accaduto che siano state diffuse informazioni ingannevoli in merito ai reali costi delle transazioni commerciali veicolando, attraverso una pluralità di mezzi pubblicitari, claim enfaticamente incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni. Le società hanno omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell’iniziale “aggancio pubblicitario”, l’esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all’applicazione di commissioni: ad esempio per la protezione degli acquisti o per le spese di spedizione. Si tratta di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo, in quanto idonee a ingannare i consumatori sulle modalità e sui costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulle piattaforme e dunque a indurli ad assumere una decisione circa l’acquisto di un prodotto sul sito che altrimenti non avrebbero preso. E se tali prassi si sono verificate nel passato è bene sapere anche che le società che le hanno messe in atto sono state sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Buy not, pay later: “Acquista ora, paga dopo”

In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio bombardamento pubblicitario su tale modalità di pagamento. Si tratta di un finanziamento a breve termine di importo contenuto, con valutazione della richiesta di credito spesso in modo istantaneo, con il quale il consumatore fraziona il pagamento di un acquisto in un numero variabile di rate senza interessi. Le spese riguardano soprattutto beni voluttuari e, pur attraendo maggiormente i giovani, cominciano a coinvolgere tutte le fasce d’età. L’aumento della digitalizzazione dell’e-commerce ha favorito la forte crescita del “Buy now, pay later” i cui importi, secondo i dati diffusi da un recente report di Crif, la Centrale rischi di intermediazioni finanziarie, nel secondo trimestre del 2024 sono cresciuti del 133% rispetto al primo trimestre 2022. E più della metà degli utilizzatori ha sottoscritto almeno 2 contratti, mentre il 16% ne ha sottoscritti 5 o più.

Occorre prestare la massima attenzione ai contratti in quanto, anche se senza interessi, possono essere previste commissioni per le modalità di pagamento o in caso di ritardo nei pagamenti. Da quest’ultimo punto di vista potrebbero essere previste anche penali e interessi di mora non irrisori. I consumatori devono prestare la massima attenzione perché, come ha scritto la Banca d’Italia in un report del 2022, «potrebbero favorire acquisti impulsivi ed eccessivi rispetto alle capacità di spesa degli acquirenti, determinando per gli utilizzatori l’accumulo inconsapevole di una quantità di debito complessivo non sostenibile». Insomma, il rischio di sovraindebitamento è dietro l’angolo.

«Abbiamo voluto richiamare l’attenzione su queste nuove problematiche, perché abbiamo constatato che spesso i consumatori prestano attenzione ai soliti accorgimenti ormai abbastanza conosciuti e non si rendono conto che vi sono nuove insidie – dichiarano il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, e il vicepresidente nazionale Carmelo Calì –. Il consumatore informato ha già dimostrato di saper difendere i propri diritti».

Confesercenti: «Si torna a comprare nei negozi ma i clienti chiedono percentuali più alte da subito»

«Il freddo sta arrivando ora e già scattano i saldi». Torna prepotente, in una stagione dal clima particolarmente mite, il tema del rinvio dei saldi.

Da tempo Confesercenti chiede infatti che vengano posticipati alla vera fine stagione. E non, come succede ora, a subito dopo Capodanno. In Toscana i saldi inizieranno infatti sabato 4 gennaio. E, da un sondaggio Ipsos, sembra che un italiano su due ne approfitterà mettendo in campo un budget medio di 218 euro a famiglia.

Tra l’altro, come accaduto per Natale, sembra che la scelta dei consumatori per il luogo di acquisto sia ancora per i negozi fisici. Ben l’81% si orienterà in questa maniera.

«Ci fa piacere che in tanti aspettino ancora i saldi per fare acquisti – afferma Francesca Verdi, presidente provinciale di Fismo Confesercenti – e ci fa piacere che in molti tornino a fare acquisti nei negozi, come avvenuto per Natale. Significa che si torna a puntare sulla qualità, sull’oggetto durevole nel tempo. Non siamo contenti che partano così in anticipo. Il freddo è appena arrivato e noi andiamo a vendere in maniera scontata ciò che è ancora prettamente di stagione. Ci fa piacere che si apprezzino i saldi, ma se in troppi attendono gli sconti per fare acquisti necessari, significa che l’a situazione economica delle famiglie non è eccezionale. Che si attenda questo momento per fare acquisti necessari è allarmante. Per questo auspichiamo un’inversione di marcia: speriamo che possano restare più soldi in tasca alle famiglie così da fare acquisti quando hanno bisogno, e ai saldi comprare l’oggetto in più, lo sfizio».

Secondo il sondaggio Ipsos Confesercenti, il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: a spendere di più saranno gli over 34.

I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Un effetto dell’arrivo del freddo dopo un autunno caldo, a causa del quale il 30% circa dei consumatori segnala di aver ridotto gli acquisti di abbigliamento invernale. Particolarmente ricercati i maglioni di qualità con decorazioni.

Seguono, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi – ben più staccati – gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%). Nella lista dei desideri ci sono anche intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e i capispalla – giubbotti, cappotti e piumini – sempre al 21%. Poi accessori (18%) e abiti e completi (17%).

Una riflessione sulle percentuali di sconto la fa invece Riccardo Coalsanti, presidente provinciale di Assoterziario Confesercenti: «Sto facendo ora la vetrine per i saldi – afferma – e per il primo anno farò sconti anche del 50%. Rispetto al passato oggi la scontistica deve essere aumentata perché è questo che la gente si aspetta. Il cliente non si accontenta più del 20%, lo considera troppo basso. Se un’attività commerciale di rilievo, con marchi importanti, propone una scontistica troppo bassa i saldi diventano inutili. Invece gli sconti devono essere visti come un momento promozionale e un modo per abbassare le spese di magazzino. Il commerciante deve essere bravo in fase di acquisto, oltre che di vendita, quando si fanno gli ordini per la stagione successiva. Inutile avere un’intera collezione, serve una scelta mirata, il modello che tutti vorranno. Il problema è che spesso questi cambi sono repentini. Basta il personaggio famoso che indossa un capo, una scarpa e tutti lo vogliono, cosa che tu non puoi sapere sei mesi prima».

«Questo è il momento in cui i professionisti resteranno a galla, mentre gli improvvisati, figli delle liberalizzazioni, subiranno un calo di fatturato. Purtroppo, spesso manca una cultura del commercio e capire i cambiamenti è parte di questa cultura», conclude Colasanti.

Confcommercio: Un”opportunità per un’economia consapevole e sostenibile”

Stima dei saldi invernali 2025 2025 Valore saldi invernali (miliardi di euro) 4,9 Numero famiglie che acquista in saldo (milioni) 16,0 Acquisto medio a famiglia per saldi invernali (euro) 307 Acquisto medio a persona nei saldi invernali (euro) 138

Fonte: stime Ufficio Studi Confcommercio

Sabato 4 gennaio segna l’inizio dei saldi invernali in Toscana, un appuntamento molto atteso dai consumatori e un’opportunità importante per il commercio locale.

In provincia di Grosseto, come nel resto della regione, Confcommercio prevede una partecipazione massiccia di famiglie, con circa 16 milioni di italiani pronti a dedicarsi agli acquisti in questo periodo, per un giro d’affari che si stima raggiunga i 4,9 miliardi di euro a livello nazionale.

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 138 euro durante i saldi, mentre ogni famiglia investirà in media 307 euro. A Grosseto, le previsioni sono simili, con un mercato che punta a valorizzare il commercio di prossimità e i negozi di qualità, pronti a offrire articoli di moda a prezzi convenienti.

“Il 2025 si prospetta come un anno all’insegna di una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale – commentano da Federmoda Confcommercio –. Per questo, crediamo che questi saldi possano essere contraddistinti da una tripla ‘E’: Economia, per permettere acquisti responsabili e soddisfare il desiderio dei consumatori verso prodotti di qualità, moda e stile a prezzi convenienti; Ecologia, per promuovere acquisti in negozi di prossimità, riducendo la sovraproduzione e l’inquinamento derivante dalla circolazione di merci spedite e restituite; ed infine Etica, per sostenere una moda che rispetti la salute dei consumatori e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.”

Tuttavia, non mancano le perplessità. “Ancora una volta, esprimiamo la nostra contrarietà a una data di inizio così anticipata, che non piace a gran parte del commercio locale – chiarisce Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, riflettendo poi sull’evoluzione delle dinamiche del mercato –. Va anche detto che i saldi, purtroppo, non hanno più lo stesso appeal di una volta. Le lunghe file davanti ai negozi sono ormai un ricordo lontano. La costante presenza di sconti, soprattutto online, ha reso i saldi tradizionali meno attrattivi, contribuendo a ridurre l’efficacia della promozione stagionale. Un fenomeno, questo, che non è stato ancora arginato, nonostante gli sforzi fatti con le attuali, e giustissime, normative europee sulla trasparenza dei prezzi”.

Un invito a scegliere il commercio di vicinato: da Confcommercio Grosseto arriva un appello che va al cuore dell’economia locale.

“Con l’incentivo dei saldi, invitiamo tutti a fare acquisti nei negozi della propria città – sottolinea, ancora una volta, Gabriella Orlando –, laddove è possibile fare incetta di capi di vera qualità, vedere e toccare con mano i prodotti, nonché ricevere consigli dai negozianti, che è proprio ciò che fa la differenza. Questa esperienza non potrà mai essere replicata online. Sostenere il commercio di vicinato significa non solo investire nella qualità, ma anche nella comunità che ci circonda. Significa non far spegnere le luci delle nostre città, mantenere viva l’economia locale e preservare quella rete di relazioni che rende unico il nostro tessuto sociale e commerciale.”

Non è solo una questione di acquisti. Scegliere i negozi sotto casa, scegliere il commercio di vicinato, è una dichiarazione di intenti. “È scegliere un’economia che rimane nella nostra città – conclude Orlando -, che sostiene i posti di lavoro locali e che continua a far crescere la nostra comunità. Ogni acquisto è un’opportunità per decidere dove vogliamo che cresca il nostro futuro. Un futuro che non è fatto solo di grandi piattaforme online, ma anche di piccole realtà che, giorno dopo giorno, rendono le nostre città vive e vibranti. Non lasciare che le luci delle nostre strade si spengano, fai la tua parte: anche con i saldi, compra nei negozi sotto casa”.

I principi di base secondo Federazione Moda Italia e Confcommercio

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Articolo 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (articolo 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentementedalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (articoli 52 e successivi del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).

2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.