Edicolanti, il congresso nazionale elegge il presidente: presente anche una delegazione da Grosseto

Grosseto. Si è tenuto oggi a Roma il congresso elettivo dello Snag (Sindacato nazionale autonomo giornalai), un evento di fondamentale importanza per il futuro delle edicole italiane, che attraversano un momento di profonda crisi e incertezza.

Al congresso, che ha visto la partecipazione – attraverso i loro delegati – di 2185 iscritti dello Snag, pari al 72% del totale, erano presenti anche i rappresentanti degli edicolanti della provincia di Grosseto: il presidente dello Snag Grosseto Roberto Cicaloni e il segretario sindacale di Confcommercio Grosseto Andrea Fabbri.

“A nome di Snag Confcommercio Grosseto, desidero esprimere le più vive congratulazioni al neo-eletto presidente Russo”, ha dichiarato Roberto Cicaloni –. Auspichiamo che la sua guida possa dare nuovo slancio alla nostra categoria in un momento così delicato. La provincia di Grosseto è pronta a collaborare attivamente con il presidente Russo per costruire una nuova identità per le edicole, riconoscendo loro il ruolo cruciale nella difesa del diritto all’informazione dei cittadini”.

Il congresso si è svolto in un clima di grande partecipazione e ha affrontato le sfide che le edicole devono affrontare quotidianamente, tra cui la crisi del settore editoriale, la concorrenza dei canali online e la necessità di ripensare il ruolo dell’edicola nell’era digitale.

Snag Confcommercio Grosseto si impegna “a lavorare al fianco del nuovo presidente nazionale per garantire un futuro alle edicole, presidi fondamentali per la diffusione della cultura e dell’informazione nel nostro Paese”.

Nella foto, da sinistra: Roberto Cicaloni (presidente provinciale Snag), Giovanni Da Pozzo (vice presidente Confcommercio), Renato Russo (neo presidente nazionale Snag).