Far Maremma assume due persone: ecco come candidarsi

Grosseto. Far Maremma ha pubblicato due avvisi di selezione per l’assunzione a tempo determinato di due figure professionali, una con laurea e una con diploma, da impiegare come animatore dello sviluppo rurale. Il contratto di lavoro avrà una durata annuale.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 10 gennaio 2025.

I candidati individuati in base alla presente procedura comparativa svolgeranno la funzione di animatore dello sviluppo rurale all’interno di Far Maremma, tra cui prioritariamente le seguenti attività:

supporto alle attività di gestione della Strategia integrata di sviluppo locale nell’ambito della programmazione Leader, Misura 19 del Psr 2014-2022, nonché della Strategia di sviluppo locale relativa alla programmazione Leader, Csr 2023-2027;

supporto alla predisposizione e presentazione di candidature, nonché gestione di progetti finanziati da Fondi europei diretti e indiretti ovvero nell’ambito dei servizi messi a disposizione da Far Maremma s.c. a r.l. come agenzia di sviluppo per la progettazione e gestione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento;

supporto alle attività di segreteria e amministrative della società.

È richiesta espressa attitudine a saper lavorare in gruppo e gestire il lavoro in modo autonomo.

Far Maremma è un Gruppo di azione locale che opera nella provincia di Grosseto e nell’area dell’Arcipelago troscano. La società definisce e attua strategie di sviluppo locale sostenendo progetti e iniziative finalizzati alla crescita del sistema economico, sociale e culturale delle aree rurali.

Per consultare l’intera documentazione di gara e avere maggiori informazioni: www.farmaremma.it/amm-trasparente/avvisi-di-selezione-del-personale-e-dei-consulenti.