Agevolazioni per imprese previste dalla Regione: Cna organizza un webinar

Grosseto. “Le agevolazioni a favore delle imprese della programmazione Fesr 2021-2027” sono al centro dell’incontro organizzato per venerdì 13 dicembre da Cna Toscana e Cna Grosseto al quale prenderà parte l’assessore allo sviluppo economico, alle attività produttive e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras. Un evento, riservato agli associati Cna, che potrà essere seguito online, sulla piattaforma zoom, e che avrà inizio alle 17.

Obiettivo del confronto è quello di approfondire le numerose opportunità per la crescita delle imprese, legate ai bandi che la Regione Toscana si appresta a indire e finanziare con le risorse provenienti dall’Unione europea.

Per questo, dopo i saluti di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, e l’introduzione di Antonio Chiappini, direttore di Cna Toscana, è in programma l’intervento dal titolo “I nuovi bandi per l’innovazione, le misure per gli investimenti produttivi, la creazione di impresa e le start up”, a cura dell’assessore Marras e delle dottoresse Serena Brogi e Daniela Giampà. “Il sostegno alle imprese, il ruolo di Cna” sarà trattato da Chiara Di Sacco, responsabile dell’area Sviluppo economico di Cna Toscana, che precederà l’intervento conclusivo di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

Dopo le domande e il confronto con i partecipanti, la chiusura dei lavori è prevista per le 18.

Gli artigiani e le imprese interessate a partecipare possono iscriversi al link https://bit.ly/IscrizioneWebinarCNA, che si può trovare anche sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it, oppure possono contattare Cna Toscana all’indirizzo email info@cnatoscana.it o al numero di telefono 055.212121.