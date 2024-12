Elezioni rappresentanti sindacali igiene ambientale: vittoria dei candidati della Fp Cgil

Grosseto. Il 3 e 4 dicembre si è votato in tutte le aziende del comparto di igiene ambientale della zona sud est della Toscana (Grosseto – Siena – Arezzo) per l’elezione di Rsu e Rlsaa. Un grande election day nazionale fortemente richiesto dalla Funzione Pubblica Cgil.

La votazione è avvenuta a distanza di 7 anni dalla precedente e a pochi giorni dallo sciopero generale del 29 novembre, che ha registrato una grande adesione e partecipazione.

L’affluenza alle urne, di oltre il 90% dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, dimostra la valenza democratica dell’appuntamento elettorale e un importante riconoscimento verso l’attività svolta dai sindacati.

“La maggioranza ha deciso di scegliere i candidati e le candidate della Funzione Pubblica della Cgil, riconoscendo loro serietà ed impegno a salvaguardia dei nostri valori, tra i quali la differenza di genere, andando ad eleggere nelle Rsu più lavoratrici delle altre sigle sindacali. Portiamo con fierezza anche la bandiera della maggioranza di eletti come componenti Rlsaa, un segnale di fiducia e grande riconoscimento sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – si legge in una nota del sindacato -. Per la Funzione Pubblica Cgil è stato un grande sforzo organizzativo che ha permesso due giornate di grande democrazia e del quale dobbiamo ringraziare tutti i nostri candidati, delegati ed iscritti. Adesso ci aspetta un grande lavoro su tanti temi di rilievo, dalle gestioni in appalto alla tutela e sicurezza, dal Piano regionale dei rifiuti alla complessità dell’economia circolare”.