Autonomia e indipendenza economica delle lavoratrici: la Cgil convoca un’assemblea

Grosseto. Le delegate delle diverse categorie della Cgil si riuniscono in assemblea per discutere di “Autonomia e indipendenza economica delle lavoratrici per liberarsi dalla ricattabilità”.

L’appuntamento è per mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 9.30, nella sala contrattazioni della Camera di Commercio di Grosseto, in via Cairoli 10. Nell’occasione sarà presentata un’analisi effettuata dall’Ires (istituto di ricerca economica e sociale) sui gap di genere all’interno del mercato del lavoro, effettuata nell’ambito del progetto europeo Teamwork2.

All’assemblea delle delegate, a partire dalle 14.30, seguirà una tavola rotonda aperta al pubblico dedicata a “Lavoro per le donne: cosa fare?”, alla quale parteciperanno donne che hanno ruoli dirigenti nel mondo dell’impresa.

«Per la Cgil – spiega la segretaria della camera del lavoro, Monica Pagni – i temi della parità di genere e del contrasto alle differenze di trattamento economico e di carriera sui luoghi di lavoro sono una priorità culturale e politica sul piano nazionale. Nella cornice della mobilitazione che nel Paese ci ha visti protagonisti anche lo scorso 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne), questa ulteriore iniziativa grossetana ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulla nostra realtà, dove il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è particolarmente marginale e penalizzato, ma anche di individuare le strategie per superare le difficoltà».

La giornata è stata promossa da Cgil Grosseto, Cgil Toscana, coordinamento donne Cgil Grosseto, Oxfam Italia e Teamwork2.

Il programma

Ore 9.30 – Inizio dei lavori dell’assemblea delle delegate, introduce Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto. Sandra Bruchi (Ires Cgil Toscana), presenta la ricerca “Focus Grosseto”. Interventi di delegate e attiviste della Cgil;

ore 13.00 – Pausa con buffet;

ore 14.30 – Tavola rotonda “Lavoro per le donne: cosa fare?”, con Paola Checcacci, presidente del comitato Impresa donna di Cna, Ambra Passaro, referente di Confesercenti donna, Assunta Astorino, presidente della cooperativa Cuore Liburnia, Annamaria Romano, presidente di Uni Global Finance e membro della segreteria di Cgil Toscana, Lara Ghiglione, della segreteria nazionale della Cgil.