Tour operator e agenzie di viaggio nel sistema di promozione toscano: incontro a Grosseto

Grosseto. Approfondire il ruolo delle agenzie di viaggio e dei tour operator nella promozione della Toscana. Questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Travel Open Day, settore eventi di Travel Quotidiano, che si è tenuta oggi a Grosseto.

È il primo evento che si tiene in Toscana dedicato alle agenzie di viaggio e ai tour operator regionali, un’occasione per riflettere sul sistema di vendita per intermediazione di pacchetti turistici, ma anche di confronto con chi già offre la Toscana fuori dai suoi confini, sia a livello nazionale che internazionale.

Secondo l’assessore regionale a turismo ed economia Leonardo Marras, “investire sul ruolo di tour operator e agenzie di viaggio è fondamentale, oggi, per far sì che il patrimonio di professionalità che hanno da offrire si rafforzi e possa offrire nuove opportunità ai viaggiatori che vorranno scegliere la Toscana. Occorre lavorare per intercettare sempre maggiore valore aggiunto e verticalizzare le esperienze turistiche. Ringrazio dunque Toscana Promozione Turistica per aver pensato ed organizzato questo incontro. Un’occasione importante per valorizzare una professione che, anche nella diffusione degli strumenti digitali, può caratterizzare la qualità e la varietà del turismo in Toscana”.

“Quello a cui puntiamo – ha spiegato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica –, è dare strumenti di conoscenza alle agenzie di viaggio quando puntino ad incrementare il loro lavoro con l’incoming, affinché lo facciano sfruttando prima di tutto gli strumenti che la Regione mette loro a disposizione. In questo senso, è fondamentale che siano coinvolti nella strategia di promozione turistica regionale e, dunque, nei verticali tematici su cui la nostra agenzia sta sviluppando le proprie campagne promozionali”.

Durante l’evento sono state illustrate alcune esperienze di chi svolge questa attività, in Italia e in Toscana. “Nel nostro Paese sono presenti diversi modelli che funzionano molto bene – ha affermato Claudio Dall’Accio, referente sviluppo eventi di Travel Open Day -. Proprio per questo è importante conoscere come alcuni di questi hanno costruito il proprio prodotto destinazione, come lo hanno digitalizzato e quali sono stati gli accordi con i creatori dei prodotti turistici. La presenza delle associazioni di categoria, invece, è servita per stimolare proposte da parte loro sull’incoming e sulla formazione di Tour operator e Agenzie di viaggio in questo senso”.

L’evento si è articolato su tre panel che hanno animato il confronto sul tema: ‘Le associazioni e la sfida dell’innovazione’, ‘Il sistema dei tour operator nella promozione dell’Italia e della Toscana’ e ‘La strategia di promozione regionale e la verticalizzazione dei prodotti turistici’.

L’assessore Marras ha curato le conclusioni.