Si riunisce il Consiglio generale della Cisl: sarà eletta la nuova segreteria

Grosseto. È convocato per martedì 3 dicembre, alle 9.30, il consiglio generale della Cisl di Grosseto, all’hotel Granduca di via Senese.

Un’assise che ha il compito di scegliere la data e stabilire il regolamento per il prossimo congresso generale dell’organizzazione sindacale ma, soprattutto, per eleggere il nuovo segretario generale e la nuova segreteria, dopo le dimissioni di Katiuscia Biliotti (nella foto), entrata a far parte della segreteria regionale.

Saranno presenti all’incontro la segretaria regionale di Cisl Toscana, Silvia Russo, Katiuscia Biliotti e il segretario generale di Cisl, Luigi Sbarra.