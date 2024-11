Centro commerciale naturale, insediato il nuovo direttivo: nominato il presidente

Arcidosso (Grosseto). Nell’assemblea del 27 novembre, si è ricostituito il Centro commerciale naturale (Ccn) di Arcidosso con l’insediamento del nuovo direttivo.

Alberto Lazzeretti, 55 anni, noto imprenditore locale e figura di spicco per il suo lungo impegno di circa 20 anni come consigliere comunale, è stato nominato presidente. Gli altri componenti del direttivo sono: Sabina Romagnoli, Orazio Piacentini, Sergio Donnarumma, Mario Secci e Tauland Hoxha.

“Il Centro commerciale naturale riprende la sua attività – dichiara Ugo Quattrini, assessore al turismo e allo sviluppo economico di Arcidosso –, dopo un periodo di stallo, dovuto alla morte improvvisa dell’ex presidente, il nostro caro concittadino Gonippo Bramerini, che aveva fatto un ottimo lavoro e che ricordiamo tutti con grande affetto. Finalmente si è costituito un nuovo direttivo, che è formato da persone competenti e di qualità, che stimo e che sapranno portare avanti nel migliore dei modi il percorso intrapreso dal Centro commerciale naturale. È un direttivo che ben rappresenta le varie componenti del nostro tessuto economico e sociale. Auguro a tutti buon lavoro rinnovando la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per lo sviluppo di progetti e la ricerca di finanziamenti”.

“Ringrazio il sindaco Jacopo Marini e l’assessore Ugo Quattrini per la fiducia accordatami – commenta il neopresidente Alberto Lazzeretti –, così come tutti i consiglieri presenti all’assemblea di insediamento, che hanno accettato questo impegno e hanno indicato il mio nome per la presidenza. Sono onorato di ricoprire questo ruolo che cercherò di interpretare al meglio, seguendo l’esempio di una persona speciale, come Gonippo Bramerini. Dopo 20 anni in Consiglio comunale, sento il desiderio di impegnarmi nuovamente per il mio paese, in una vesta diversa, ma altrettanto importante. Il Centro commerciale naturale lavorerà in sinergia con il Comune e con le altre realtà già operanti sul territorio, a partire dalla pro loco e dal Comitato dei Cantinieri. L’esperienza del precedente consiglio è stata positiva: si tratta di un meccanismo collaudato che ha dimostrato la sua efficacia. Il nostro obiettivo è quello di mantenere gli equilibri che hanno portato agli ottimi risultati degli ultimi tre anni. Inoltre, ci impegneremo a intercettare i finanziamenti per implementare, insieme al Comune, le strategie di sviluppo per il futuro”.