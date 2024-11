Black Friday, Confesercenti: “Delirio di promozioni che acuisce crisi dei negozi di vicinato”

Grosseto. Il 29% dei negozi di vicinato parteciperà al Black Friday. È quanto emerge da un’indagine Confesercenti.

L’86% degli italiani valuterà le offerte, il 44% ha addirittura già deciso cosa acquistare, per un budget medio di 235 euro a persona ed un giro di affari del 3% in più rispetto allo scorso anno.

Gli sconti del periodo del Black Friday sembrano aver permeato tutti i settori: non solo abbigliamento, ma turismo, servizi e persino la formazione. «Un vero e proprio delirio di promozioni che, se da un lato amplia le opportunità per i consumatori, dall’altro rende la competizione tra imprese, e tra on line e off line, sempre più serrata, imponendo strategie di marketing sempre più sofisticate per distinguersi in un mercato affollato. La tendenza è ormai quella di comprare solo con lo sconto», afferma Confesercenti.

«Ad aderire sarà poco meno di un negozio su tre (29%): il 12% solo per venerdì, mentre il 17% ha anticipato le promozioni. Si tratta di una quota in calo rispetto al 2023, quando la quota di negozi che partecipavano all’evento era del 34%», prosegue la nota.

L’opinione dei commercianti sul venerdì nero, infatti, è divisa. «Chi aderisce al Black Friday lo fa soprattutto perché crede sia una buona occasione per aumentare le vendite (32%), perché ha avuto buoni riscontri in passato (23%) e soprattutto perché ritiene che sia desiderato dai consumatori (45%) – continua Confesercenti -. Chi dice no alla giornata di sconti, lo fa soprattutto perché non sembra adatto alla propria attività (39% di chi non partecipa), ma c’è anche un 41% che ritiene che l’eccesso di promozioni sia controproducente per il settore. Circa un negozio su quattro praticherà sconti del 20%, il 15% dichiara che arriverà al 30%, il 35% dei punti vendita prevede invece sconti del 40%, ed infine il 10% arriverà fino al 50%. Il rischio è che il Black Friday vada a prosciugare ulteriormente i portafogli dei consumatori in vista del Natale minando la loro capacità di spesa e di fatto acuendo la crisi dei negozi di vicinato».