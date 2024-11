Le novità del settore manutentori del verde: se ne parla in un incontro di Confartigianato

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto ha organizzato, per martedì 19 novembre alle 18 nella sala conferenze in via Monte Rosa 26 a Grosseto, un incontro dedicato alle novità del settore manutentori del verde, dove saranno affrontati i seguenti argomenti:

1. D.L. Ambiente approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre scorso, riguardante l’equiparazione ai rifiuti solido urbani dei rifiuti derivanti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico;

2. lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta del Comune di Grosseto realizzato in via Giordania in un’area complessiva di circa 3.000 mq.

All’incontro interverranno Erika Vanelli, assessore all’ambiente del Comune di Grosseto; l’architetto Domenico Melone, dirigente del settore ambiente del Comune di Grosseto; Ivan Luigi Orlando, responsabile di Confartigianato Ambiente.

Per maggiori informazioni, contattare l’ingegner Gianluigi Ferrara ai numeri 0564.419606 o 333.8418381 o all’indirizzo e-mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it