“Grandi talenti”: al via i corsi di formazione gratuiti per disoccupati e inoccupati

Grosseto. Si intitola “Grandi talenti” il progetto di formazione organizzato Cescot, agenzia formativa accreditata di Confesercenti, e finanziato dalla Regione Toscana con l’obiettivo di promuovere l’attivazione e il miglioramento occupazionale dei giovani disoccupati ed inattivi del nostro territorio.

Il progetto è realizzato da Cescot Formazione, in collaborazione con il Comune di Grosseto, Servimpresa (società di servizi alle imprese di Confesercenti), cooperativa Le Orme, Terramare, Mantica, Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, Comunità Le Vie- Impresa sociale e le attività sono interamente gratuite per gli allievi poiché finanziate dalla Regione Toscana.

«L’obiettivo generale del progetto è accompagnare i giovani inattivi/disoccupati nell’ingresso del mercato del lavoro – afferma Laura Comparini, di Cescot Confesercenti –, aiutarli a cogliere le opportunità di specializzarsi in determinati settori avendo la possibilità di usufruire dei corsi gratuiti. I corsi inseriti nel nostro progetto nascono da un processo di progettazione partecipata e da un’analisi dei fabbisogni formativi delle imprese dell’area grossetana, con particolare riferimento alle specificità economico-produttive del territorio. L’idea è quella di aiutare i giovani ad intraprendere percorsi di qualifica professionale e reingresso nel mondo della scuola per chi ha abbandonato gli studi».

«Un progetto che l’amministrazione comunale accoglie con grande entusiasmo – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Come amministratori, siamo chiamati a mettere in campo tutte le risorse e le azioni necessarie per stimolare l’occupazione nel nostro territorio, creando opportunità di formazione e di inserimento lavorativo, soprattutto in un momento in cui, purtroppo, le offerte di lavoro sono ancora insufficienti. Questo progetto rappresenta quindi una valida opportunità non solo per i giovani, che avranno la possibilità di apprendere e specializzarsi, ma anche per le aziende locali, che potranno contare su nuovo personale qualificato, soprattutto in vista della stagione estiva. Un sincero ringraziamento a Confesercenti Grosseto e Cescot Formazione per questa iniziativa, che si tradurrà in un aiuto concreto per tutti i partecipanti».

Gli enti sostenitori del progetto sono la Provincia di Grosseto, i Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Scansano, il Consorzio Tutela dei Vini della Maremma Toscana, l’Associazione ristoratori di Castiglione della Pescaia, Confesercenti, Cna, Confindustria Toscana Sud, Scuola edile grossetana, Cpia 1 Grosseto.

I corsi

I primi corsi partiranno a fine novembre.

17 i percorsi totali, tutti pensati con le imprese e le associazioni per capire cosa chieda maggiormente il mercato del lavoro.

Il primo gruppo di corsi si intitola “Sviluppa i tuoi talenti” e si orienta sul settore turistico, che risente di una forte difficoltà di reperimento del personale, e sulle professioni sartoriali, in fase di sviluppo sul nostro territorio.

Sono cinque percorsi da 76 ore:

Competenze green in cucina;

Servizi barman: accoglienza e vini;

Pizza e finger food: esperienze gourmet;

Competenze per animatore green;

Vecchi mestieri e nuove prospettive: competenze per lavori sartoriali.

La seconda sezione è “Esercita i tuoi talenti”, per lo sviluppo delle competenze trasversali, digitali e relative al settore/territorio.

Tre corsi da 30 ore, quattro corsi da 50 ore, due corsi da 40 ore:

Esperienze in outdoor – Gestire gli imprevisti (Hackathon);

Le competenze comunicative (Laboratorio teatrale);

Personal branding (Elevator Camp);

Impresa formativa simulata nel turismo (Impresa formativa simulata);

Digital Storytelling per il lavoro (Elevator Camp);

Sviluppo dell’espressione creativa (Laboratorio teatrale);

Impresa formativa simulata: creare e progettare per la sartoria e l’animazione (Impresa formativa simulata);

Esperienze in outdoor – Territorio e le sue eccellenze (Hackathon);

Lavorare nella green e blue economy in Maremma (Barcamp).

Infine, “Accompagna i tuoi talenti“, attività individuali e life coaching.

Tre percorsi individuali/individualizzabili da 30 ore:

Job mentor e life coaching.

I corsi sono interamente gratuiti per l’utenza. Possono accedere giovani 18-34enni disoccupati/e, inattivi/e. Per gli stranieri è richiesto il livello A2 della lingua italiana.

Iscrizioni

Le iscrizioni possono essere effettuate negli uffici di Cescot Formazione Srl, in via De’ Barberi 108, a Grosseto, tramite e-mail ordinaria con ricevuta di ritorno all’indirizzo info@cescot.grosseto.it o Pec a cescotformsrl@pecconfesercentigr.it.

I documenti da presentare sono: domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’agenzia Cescot Formazione Srl (www.cescot-formazione.it), copia del documento d’identità, scheda anagrafica rilasciata dal Cpi, curriculum vitae redatto in formato europeo.

Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madrelingua non italiana: attestato di lingua italiana livello A2 (del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – Qcer)