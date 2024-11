“Santa Fiora Green Cup”: il Comune premia le aziende del territorio

Santa Fiora (Grosseto). Si è svolta nella sala del Popolo del Palazzo comunale di Santa Fiora la premiazione delle aziende “Progetto Lavoro Amiata” e “Il Quadrifoglio”, che hanno ottenuto la “Santa Fiora Green Cup”, l’iniziativa promossa dal Comune di Santa Fiora e ideata da Agile Academy, per valorizzare le aziende che sono distinte nei processi di innovazione sostenibile e digitale, attraverso una riorganizzazione del proprio modello di business che coniuga innovazione e tradizione e si apre alle nuove tecnologie, al fine di esportare le proprie tipicità verso una platea potenzialmente illimitata, mantenendo la presenza sul territorio, in continuità con la propria storia e preservando il legame con la comunità.



“Santa Fiora Green Cup” rappresenta la tappa conclusiva di un percorso di attività sul territorio realizzate da Agile Academy nei mesi scorsi per conto del Comune, finanziate nell’ambito del progetto “Santa Fiora Smart Village” con risorse del Pnrr.

La prima azione è stata “Santa Fiora Agile Summer Camp”, un camp estivo, che si è svolto dal 4 al 7 giugno, rivolto agli studenti delle classi prima e seconda media del Comune di Santa Fiora, sul tema dell’uso sostenibile della risorsa idrica, con la visita alla sorgente, alla vasca di decantazione e alla Peschiera e il percorso dalla sorgente di Santa Fiora al deposito di Marroneto. La seconda è “Agile Worldwide“, un ciclo formativo di 3 sessioni che si è svolto a ottobre, dedicati ai dipendenti di alcune aziende del territorio, sui temi dell’intelligenza artificiale e data drive; cyber security e cyber defence, sulla trasformazione digitale e il project management.

“Sono interventi formativi che il Comune di Santa Fiora promuove con l’intento di accompagnare la realizzazione del progetto Smart Village – spiega il sindaco Federico Balocchi – con lo sviluppo, di pari passo, nella comunità locale di una cultura digitale. Lo abbiamo fatto rivolgendosi a due differenti target: la scuola e quindi i giovani, che sono il nostro futuro, e le aziende che lavorano nel comprensorio del Monte Amiata, stimolandole a conoscere nuove metodologie di lavoro, per accrescere la produttività, la creatività e sviluppare anche nuovi progetti, in forma collaborativa”.

“Come Agile Academy siamo orgogliosi di aver preso parte e potuto contribuire al successo dell’ambizioso progetto ‘Santa Fiora Smart Village’ – dichiara il presidente di Agile Academy Roberto Renai – finanziato dal Pnrr e promosso dal Comune di Santa Fiora, con cui si è consolidata una proficua collaborazione. Questo progetto innovativo è stato per noi di forte stimolo, con i diversi interventi formativi realizzati nel corso dell’anno. La capacità di fare squadra ha reso le iniziative ancora più coinvolgenti e, ci auguriamo, ancora più interessanti per i protagonisti, le scuole e le aziende del territorio che ringraziamo per la partecipazione”.

“La spesa in Toscana”, www.laspesaintoscana.it, è un progetto di vendita online delle eccellenze del territorio amiatino; l’idea nasce dalla necessità di avere un portale unico che riunisca le piccole aziende del territorio per ridurre i costi di spedizione e creare economie di scala; aumentare la competitività e la visibilità nel mercato; incrementare la clientela e di conseguenza le vendite; far conoscere le peculiarità e le eccellenze del territorio.

“Tutti matti per l’arte”, www.tuttimattiperlarte.com, è un progetto di sviluppo di una piattaforma di vendita online di prodotti cartari caratterizzati dall’utilizzo in copertina di opere di artisti e illustratori, sia affermati che emergenti, al fine di accrescere la visibilità del marchio e sviluppare strategie mirate di marketing per la vendita dei prodotti, puntando sull’integrazione tra innovazione e tradizione, attraverso un processo inclusivo volto al coinvolgimento della comunità.