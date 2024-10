Contrattazione con il Comune, la Uil: “Assemblea molto partecipata, serve unità tra sindacati”

Grosseto. Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea del personale iscritto alla Uil Fpl del Comune di Grosseto, aperta anche ai simpatizzanti e a tutti coloro che volevano partecipare, che ha visto una notevole presenza dei dipendenti dell’Ente.

“All’ordine l’illustrazione sullo stato delle trattative relative al rinnovo del contratto integrativo decentrato del Comune di Grosseto e il rinnovo del contratto nazionale, ormai scaduto da tre anni – si legge in una nota diSergio Lunghi, segretario della Uil Fpl dell’Area Vasta Toscana Sud Est, e Andrea Santini, della segreteria della Uil Fps dell’Area Vasta Toscana Sud Est –. I presenti hanno espresso il proprio plauso sull’operato della Uil Fpl rispetto all’ipotesi di contratto integrativo da sottoscrivere con l’amministrazione comunale, condividendo le operazioni prospettate sul fondo del salario accessorio dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda il programma delle progressioni verticali e orizzontali, ritenendo rispettato pienamente il mandato conferito alla propria Organizzazione Sindacale nella precedente Assemblea tenutasi nei mesi scorsi”.

“Rispetto al Ccnl in discussione con l’Aran, è stata condivisa totalmente la posizione della Uil e della Cgil rispetto alla mancata firma del Ccnl se le risorse economiche rimarranno quelle prospettate, ovvero un aumento del salario del 5.78% rispetto ad una inflazione reale che supera il 17% nel triennio 2022/2024 – continua la nota -. Tale incremento decurtato dell’indennità di vacanza contrattuale già applicata metterebbe a disposizione delle retribuzioni mensili, una volta tassate, pochi spiccioli che non andrebbero a coprire il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. L’assemblea ha anche espresso la propria preoccupazione per la mancata unitarietà tra le organizzazioni sindacali sia per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto integrativo dell’Ente che non verrà firmato dalla Cisl, sia per il Contratto collettivo nazionale, che invece verrà comunque firmato dalla Cisl anche in carenza di risorse”.

“I partecipanti all’incontro ritengono che l’unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil sia un valore aggiunto e che questa renda più incisiva l’azione sindacale – termina il comunicato – ed hanno invitato la Uil Fpl a mettere in campo quanto possibile per ricostruire convergenze tra le tre organizzazioni sindacali”.