Commercio e riqualificazione urbana, scorre la graduatoria: contributi per altri due Comuni maremmani

Grosseto. Approvata nell’ultima seduta della Giunta regionale la delibera per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2022 “Sostegno degli investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani”, destinato ai Comuni sotto i 20mila abitanti. La misura viene finanziata con ulteriori 800mila euro che permettono di completare il sostegno a tutti i progetti risultati ammissibili.

In totale, i comuni che beneficeranno di questo ulteriore scorrimento sono nove, di cui due in provincia di Grosseto: Civitella Paganico e Campagnatico, a cui arriveranno rispettivamente 77157,08 euro e 39979,04 euro per realizzare interventi di riqualificazione.

“Abbiamo scelto di prevedere un ulteriore stanziamento che garantisse il completamento della graduatoria – commentano Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, e Donatella Spadi, consigliera regionale – per dare un segnale di attenzione ai Comuni. Si tratta, in questo caso, di amministrazioni piccole che faticano a realizzare con le proprie risorse interventi necessari alla valorizzazione delle aree dedicate al commercio, che sono solitamente quelle centrali, i ‘salotti buoni’ di ogni comunità, dunque sostenerli era ancora più importante”.

Complessivamente, dall’approvazione della graduatoria, ad ottobre 2022, ad oggi i comuni del grossetano interessati dal finanziamento sono stati dieci: Massa Marittima, Castel del Piano, Arcidosso, Roccastrada, Orbetello, Sorano, Seggiano, Santa Fiora, Civitella Paganico, Campagnatico.