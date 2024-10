Buyer internazionali alla scoperta delle eccellenze del territorio: tortello maremmano protagonista

Grosseto. Promuovere le produzioni di qualità della Maremma per ampliare i percorsi di internazionalizzazione.

Questo l’obbiettivo del tour rivolto a sei operatori economici stranieri, organizzato oggi, 25 ottobre, dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con il supporto dell’Associazione per la promozione e la tutela del tortello maremmano e di Confesercenti Grosseto.

I buyer selezionati, provenienti da Svezia, Polonia, Canada e Taiwan, sono tra coloro che hanno partecipato al Buy food Toscana, la kermesse regionale dedicata alla promozione internazionale dell’agroalimentare di qualità, in programma a Firenze il 23 e 24 ottobre.

Questa mattina, al Parco della Maremma, i saluti del presidente della Camera di Commercio, Riccardo Breda, e del direttore di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi, in qualità di fondatore dell’Associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano.

“E’ un grande piacere per la Camera di Commercio far scoprire ai nostri ospiti i tesori della Maremma, una terra ricca di storia, natura e sapori unici – ha detto il presidente Breda –. Con iniziative come questa abbiamo la possibilità di mostrare direttamente ad operatori internazionali le nostre produzioni di qualità: l’auspicio è che la visita sia utile per promuovere il territorio e l’enogastronomia d’eccellenza all’estero, aprendo nuove opportunità”.

La visita

In provincia di Grosseto, gli operatori economici ospiti hanno avuto la possibilità di apprezzare le bellezze del territorio, come il Parco della Maremma e Massa Marittima, ma soprattutto di scoprire una delle eccellenze locali: il tortello maremmano. Infatti, per i buyer è stato appositamente preparato uno show cooking a cura dello chef Sandro Signori, con la collaborazione dello chef Niccolò Ermini, e dedicato al ‘re’ della pasta fresca. Il tortello maremmano è naturalmente anche protagonista di una degustazione, pensata per far scoprire agli ospiti stranieri la bontà di questa specialità tipica.

“Il tortello maremmano è il prodotto gastronomico iconico del territorio, l’unico ad avere la Maremma non solo nel gusto, ma anche nel nome: per questo principale motivo Confesercenti Grosseto ha voluto avviare questo percorso di valorizzazione e tutela, perché il prodotto possa essere ambasciatore gastronomico del territorio, riconoscibile e riconosciuto secondo la nostra tradizione autentica”, ha dichiarato Massimiliano Mei, presidente dell’Associazione del tortello maremmano.

Il tortello, insieme ad altri prodotti locali certificati offerti agli ospiti per la degustazione dalle aziende grossetane che hanno partecipato al Buy food Toscana, rappresenta, quindi, un vero e proprio biglietto da visita per raccontare al meglio la Maremma, fuori dai confini nazionali. L’obiettivo di iniziative come questa è, infatti, creare nuove opportunità di mercato per i prodotti locali di qualità regolamentata, quali Dop/Igp, Agriqualità, biologici e agroalimentari tradizionali.

Il tortello maremmano, lo ricordiamo, è un marchio collettivo geografico registrato dall’ Associazione per la promozione e tutela del tortello maremmano: ciò permette di garantire la qualità e la provenienza geografica del prodotto. A garanzia dei consumatori, l’uso del marchio prevede che il tortello abbia specifiche caratteristiche: chiuso su tre lati, dai 50 ai 70 grammi di peso, pasta all’uovo per l’involucro e ricotta e erbe sminuzzate per l’interno, come definito nel disciplinare di produzione e come è stato mostrato agli ospiti stranieri.