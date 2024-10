Strutture ricettive e locazioni turistiche: più tempo per adeguarsi al Cin

Grosseto. Confcommercio Grosseto informa le imprese della ricettività turistica e i privati che effettuano locazioni turistiche o locazioni brevi nel territorio provinciale che il Ministero del Turismo ha deciso di posticipare al primo gennaio 2025 il termine entro il quale è necessario adeguarsi all’obbligo di richiesta e ottenimento del Cin, Codice identificativo nazionale.

Il Cin

Si ricorda che il Cin è un codice alfanumerico che identifica ciascun immobile adibito a struttura ricettiva o a locazione turistica o a locazione breve. Il suo ottenimento e la sua esposizione sono stati resa obbligatori con il cosiddetto “Decreto Anticipi” del 2023, poi convertito in legge. La mancata richiesta del Cin, così come la sua mancata esposizione all’esterno delle strutture adibite all’ospitalità dei turisti, può dar luogo a sanzioni amministrative che possono arrivare anche a 10mila euro.

Per aiutare tutte le imprese associate che si occupano di ricettività turistica, Confcommercio Grosseto ha istituito un servizio di supporto, informativo e tecnico, al quale ci si può rivolgere scrivendo all’indirizzo mail sindacale@confcommerciogrosseto.it .

Tale servizio è disponibile anche per le strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, non associate e che intendano associarsi, e per i privati cittadini che hanno immobili dati in locazione turistica o locazione breve.