Monitoraggio dei ponti: Ance, Provincia e Scuola edile lanciano un corso di aggiornamento

Grosseto. Inizia venerdì 18 ottobre il corso di aggiornamento “Monitoraggio dei ponti ed infrastrutture esistenti: tipologie, principali difetti, tecniche d’indagine, metodi d’intervento, aspetti gestionali“, promosso da Ance Grosseto in collaborazione con la Provincia di Grosseto e con l’assistenza tecnica della Scuola edile.

Il corso

Il corso si rivolge al personale tecnico di ditte esecutrici, ai liberi professionisti e ai tecnici delle pubbliche amministrazioni, ma anche al personale amministrativo, con l’intento di fornire strumenti operativi e gestionali utili nella pratica quotidiana, acquisire conoscenze aggiornate e confrontarsi con esperti del settore.

Quattro gli incontri che si svolgeranno nella sede di Ance in via Monterosa 56 a Grosseto di venerdì, dalle 15 alle 19, nei giorni 18 e 25 ottobre; 8 e 15 novembre.

“Si tratta di un corso di aggiornamento a cui teniamo molto – commenta il presidente della Provincia, Francesco Limatola – poiché affronta il tema della sicurezza delle infrastrutture viarie esistenti nel nostro Paese, con particolare riferimento ai ponti. La Provincia di Grosseto contribuisce all’iniziativa con il coinvolgimento dell’ingegnere responsabile del servizio Viabilità, Alessandro Vichi, che terrà una parte delle lezioni. Saranno affrontati argomenti di fondamentale importanza come le tecniche di indagine strutturale, la gestione dei cantieri, le valutazioni tecnico- economiche sulle modalità di intervento, i casi studio”.

“Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per riconoscere e affrontare le sfide legate alla manutenzione e alla gestione dei ponti esistenti – spiega Mauro Carri, direttore di Ance Grosseto –, alla luce delle recenti linee guida sulla classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al D.M. 204/2022. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio integrato che contempli non solo l’identificazione dei difetti più comuni, ma anche l’adozione di tecniche d’indagine avanzate, l’applicazione di metodi di intervento efficaci e una gestione oculata delle risorse. Il monitoraggio costante e accurato delle infrastrutture è essenziale per prevenire incidenti, garantendo la sicurezza pubblica e la funzionalità delle reti di trasporto.”