La Fai Cisl apre una nuova sede: ecco dove

Grosseto. Sarà inaugurata domani, martedì 8 ottobre, alle 10, la nuova sede Fai Cisl di Paganico (Civitella Paganico). Una sede di zona, che sarà punto di riferimento per il territorio di Grosseto e che trova spazio nei nuovi locali di piazza della Vittoria 5.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Antonella Biondi, referente territoriale di Fai Cisl Grosseto –, che è un passo avanti per rafforzare la nostra Federazione, che tutela i lavoratori dell’agricoltura, dell’industria alimentare, delle foreste e della pesca e della Cisl in generale, e ribadire il nostro ruolo come punto di riferimento importante per i lavoratori e le lavoratrici, per i giovani, gli immigrati, le famiglie e i pensionati. Siamo entusiasti. La scelta di aprire un nuovo ufficio di zona a Paganico è strategica: perché si tratta di un centro che collega la zona costiera all’Amiata e si pone in una situazione quasi centrale per i lavoratori che, ogni giorno, tuteliamo”.

L’inaugurazione

Saranno presenti all’inaugurazione dei nuovi locali, che già da domani ospiteranno la riunione del consiglio generale della Fai, il segretario nazionale di Fai Cisl, Mohamed Saady, il segretario Fai Cisl della Toscana, Massimiliano Gori, la segretaria di Cisl Grosseto, Katiuscia Biliotti, la responsabile territoriale di Fai Cisl Grosseto, Antonella Biondi, e il parroco di Paganico, che benedirà i locali.

La sede di Paganico sarà aperta ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30, ma è possibile anche richiedere informazioni o un appuntamento scrivendo a: fai.grosseto@cisl.it.