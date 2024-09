Confesercenti al Salone del Franchising: “Presto un incontro con gli imprenditori interessati”

Grosseto. «In Confesercenti Grosseto crediamo che le difficoltà del nostro tessuto commerciale locale possano essere affrontate non solo con la puntuale assistenza nei confronti delle imprese associate, ma anche offrendo l’opportunità agli imprenditori interessati di entrare in contatto con marchi in sviluppo franchising, comprendendo il miglior percorso di sviluppo commerciale secondo il target e l’idea imprenditoriale di base»: a dirlo è Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti, presente al Salone del Franchising di Milano.

L’intento è quello di approfondire la conoscenza del ruolo centrale dell’innovazione nel retail moderno in tale formula di sviluppo commerciale.

«Vogliamo sostenere al meglio gli imprenditori locali che si propongono di sviluppare la propria rete divenendo franchisor», continua Biondi.

Anche per questo Confesercenti sta pensando di organizzare a Grosseto un incontro con tutti gli imprenditori interessati, costituendo un franchising point territoriale, a disposizione del tessuto imprenditoriale maremmano.

Nella foto: Andrea Biondi con Luisa Barrameda, coordinatrice nazionale di Federfranchising Confesercenti