Il Centro commerciale naturale al fianco del turismo: questionari speciali per i visitatori

Pitigliano (Grosseto). Il Centro commerciale naturale (Ccn) di Pitigliano, attento alla valorizzazione e alla crescita del turismo locale, ha lanciato un’iniziativa rivolta ai turisti che visitano il borgo durante queste settimane di settembre.

In un periodo ancora importante per il turismo nella Città del Tufo, l’associazione ha deciso di distribuire un questionario speciale con l’obiettivo di raccogliere informazioni e feedback diretti dai visitatori.

Il questionario

Le domande del sondaggio, concepite per indagare le esperienze e le aspettative dei turisti, coprono diversi aspetti del soggiorno a Pitigliano: trasporti, scelte, offerte ecc…Un’attenzione particolare è riservata alla percezione che i visitatori hanno dell’identità locale e di come questa si rifletta nei servizi e nelle attività commerciali presenti in città.

“L’obiettivo è comprendere meglio e più da vicino le esigenze e i desideri dei turisti per migliorare l’offerta e rendere l’esperienza a Pitigliano ancora più autentica e in linea con le aspettative di chi ci visita – afferma Margherita Guastini, presidente del Centro commerciale naturale -. Pitigliano non è solo un borgo incantevole dal punto di vista paesaggistico, ma anche un centro vivo e dinamico dal lato commerciale. Vogliamo che il turismo cresca partendo anche dai desideri e dalle esigenze di chi arriva, un lato che troppo spesso consideriamo secondario”.

I dati raccolti serviranno per orientare future strategie di sviluppo turistico e commerciale, puntando a migliorare l’accoglienza e i servizi offerti, ma sempre in armonia con l’identità storica e culturale di Pitigliano.

“È importante che il cambiamento arrivi prima di tutto da noi attività commerciali, che siamo i primi interlocutori per i turisti -conclude Guastini -, dopodiché le nostre iniziative devono andare per forza di cose di pari passo con quelle dell’amministrazione comunale che ci supporterà e con la quale lavoreremo insieme”.

Per informazioni, scrivere un’e-mail a: ccn.pitigliano.gr@gmail.com.