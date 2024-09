“Matrimoni & patrimoni”: Debora Rosciani presenta il suo libro

Grosseto. Si intitola “Matrimoni e patrimoni: svelando le storie nascoste” il primo degli incontri promossi da Cna Grosseto e dal locale Comitato impresa donna, in programma per venerdì 27 settembre, alle 18.30, nella sede della pro loco di Grosseto, in piazza del Popolo.

Protagonista dell’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, sarà infatti il volume “Matrimoni & patrimoni. Istruzioni aggiornate dell’uso” (edizioni Hoepli) di Debora Rosciani e Roberta Rossi Gaziano. Ad illustrare il lavoro svolto sarà una delle autrici, Rosciani, giornalista radiofonica di Radio 24/Il Sole 24 Ore, con il contributo di Sabrina De Renieri, consulente finanziaria e di Claudia Musolesi, esperta in culture e identità di genere.

Il libro

Il volume è una guida che spiega come sta cambiando il mondo e quali conseguenze possono avere le proprie azioni e scelte, attraverso le storie di tante persone hanno deciso di raccontarsi. Il volume tratteggia scenari sul futuro del lavoro e dei supporti economici su cui si potrà contare sempre meno, che si tratti dello Stato o del partner. Sono presenti anche interessanti riflessioni e consigli su come investire il patrimonio, sviluppare il capitale umano dei figli e aiutarli a farsi strada nella vita, affinché ciascuno possa scegliere il meglio per sé, tenendo conto delle opportunità offerte dal mondo di oggi.

L’incontro di venerdì, quindi, vuole essere un’occasione anche per parlare di educazione finanziaria, elemento molto importante per garantirsi un’autonomia e la possibilità di scegliere senza condizionamenti.

Il calendario di incontri “Parità di genere come motore di progresso” prosegue nei prossimi mesi con altri appuntamenti, che vanno da spettacoli teatrali a presentazioni di libri.

Tutto il programma su www.cnagrosseto.it.