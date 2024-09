“Parità di genere come motore di progresso”: Cna organizza un ciclo di incontri

Grosseto. Sono 7mila 919 le imprese femminili in provincia di Grosseto su un totale di circa 29mila ed è un numero che, secondo Cna Grosseto, con il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, potrebbe essere destinato a crescere.

Anche per questo l’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa insieme al suo comitato Impresa Donna ha organizzato calendario di eventi dal titolo “Parità di genere come motore di progresso”, che si snoda tra il mese di settembre e marzo del prossimo anno, pensati proprio per affrontare questo tema e offrire spunti di riflessione e approfondimento.

“Abbiamo organizzato – spiega Paola Checcacci, presidente del comitato Impresa Donna di Cna Grosseto – un ciclo di incontri dedicati alle donne e non solo; si tratta di occasioni per parlare di come il mondo del lavoro stia cambiando, di come si chieda alle imprese di prendere parte a questa evoluzione, adottando nuovi modelli di organizzazione. Parleremo, quindi, di parità di genere, di come ancora oggi ci siano disparità di trattamento economico e di opportunità di carriera delle donne rispetto agli uomini a parità di competenze. Parleremo di educazione finanziaria e di indipendenza economica al femminile, di come determinate scelte fatte nel corso della vita riguardo al lavoro, alla famiglia, agli studi, al denaro che possono sembrare adatte sul momento, si rivelino, invece, un pericoloso boomerang sul lungo periodo e di come evitare che questo accada”.

Da tempo, infatti, l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa grossetana si interroga sul tema della parità e sull’empowerment delle donne, imprenditrici e non solo. Sono 860 le socie donne delle imprese associate a Una, ovvero il 28% del totale, rappresentato da tremila artigiani della provincia di Grosseto.

Il programma “Parità di genere come motore di progresso”, messo a punto da Cna Grosseto con la consulenza di Claudia Musolesi, esperta in culture e identità di genere che presenterà e modererà tutti gli incontri, intende offrire spunti di approfondimento e riflessione alla comunità che vive e lavora nel territorio grossetano.

Il programma

Si parte venerdì 27 settembre alle 18.30, nella sede della Pro loco di Grosseto, con la presentazione del libro “Matrimoni e patrimoni, istruzioni aggiornate per l’uso” (edizione Hoepli) di Debora Rosciani e Roberta Rossi Gaziano. Saranno presento una delle autrici, Rosciani, giornalista radiofonica di Radio 24/Il Sole 24 Ore, e Sabrina de Ranieri, consulente finanziaria.

Il teatro sarà protagonista dell’appuntamento di giovedì 28 novembre quando sul palco della Sala Eden di Grosseto, alle 18, salirà l’attrice Chiara Migliorini con il suo monologo “Con (-) tenuta. Appunti di donne sacrificabili”.

A concludere questo primo ciclo di eventi dedicati alla parità di genere sarà, venerdì 7 marzo, alle 10, nella sede di Cna Grosseto, la presentazione del libro “Parità di genere la conquista di tutti” di Silvia Pagliuca e Paolo Morando (edizione Il Sole 24 Ore), alla presenza dell’autrice.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito; per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Cna Grosseto www.cnagrosseto.it

Foto di Michele Guerrini