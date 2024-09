Ambulanti, Confesercenti: “Novità del Governo rischiano di far sparire mercati”

Grosseto. Non si arresta il turbine di polemiche e di instabilità riacceso sulla direttiva Bolkestein. Stavolta, ad entrare nell’occhio del ciclone, ci sono le concessioni relative ai mercati: “Dobbiamo prendere atto che non abbiamo tregua – afferma Simone Zippilli, presidente di Anva Confesercenti –: già in questo periodo è difficile lavorare, se poi si ritorna a minare il settore con lacci e lacciuoli burocratici, allora rischiamo veramente di vedere i mercati scomparire”.

Gli ultimi aggiornamenti governativi hanno fatto scivolare nuovamente il settore nella precarietà e nell’incertezza: il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche fino al 2032 (stabilito dalla recente legge sulla concorrenza di appena due anni fa), infatti, non sarebbe più legittimo.

“Evidentemente non si capisce che intanto gli ambulanti occupano il suolo pubblico per poche ore alla settimana; inoltre, per la crisi del nostro settore, c’è un’ampia disponibilità di posteggi – spiega Zippilli – . Queste due condizioni, più che evidenti, escludono il commercio ambulante dal perimetro della direttiva Bolkestein”.

“Così fosse – prosegue Marco Di Giacopo, coordinatore di Assoterziario Confesercenti -, questo significherebbe una grave incapacità di lettura da parte del Governo e un passo indietro sul percorso fatto. Le imprese ambulanti sono calate di 2.251 unità in Toscana dal 2018, un calo del 16.7%. Aggiungiamoci che, sempre nella nostra regione, è in atto pure un processo di cambiamento del tessuto imprenditoriale: gli imprenditori stranieri (6.489) superano di netto quelli italiani (4.713). Si capisce come i timori per le oltre 600 imprese ambulanti nella provincia di Grosseto siano più che giustificati, oltre al fatto che siamo penultimi in Toscana come numero di ambulanti nel nostro territorio: un ulteriore segnale di fragilità. Ci aspettiamo una marcia indietro del Governo, ma soprattutto ricordiamo, sul nostro piano di azione locale, la piena disponibilità di Anva Confesercenti a studiare strategie di rilancio della categoria: potrebbe non esserci più tempo”.