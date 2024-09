Edilizia: dal primo ottobre scatta l’obbligo della patente a punti nei cantieri

Grosseto. Dal primo ottobre scatta l’obbligo della patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 del Dlgs 81/2008.

Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza alle imprese e ai lavoratori autonomi e organizza due incontri informativi martedì 10 e 17 settembre.

La patente a punti

Dal primo ottobre 2024 è previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite l’istituzione della cosiddetta patente a punti o a crediti (prevista dall’art. 27 del Dlgs 81/2008, così come modificato dall’art. 29 del D.L. 19/2024), obbligatoria per tutti i soggetti che operano nell’ambito dei cantieri, ovvero per la gran parte edili, elettricisti ed idraulici, ma anche tutti coloro che svolgono nell’ambito della cantieristica attività complementari, quali imbianchini, serramentisti, posatori di pavimenti, cartongessisti, fabbri, falegnami.

La patente a punti ha lo scopo di rafforzare l’attività di accertamento e contrasto alle violazioni in ambito contributivo, al lavoro irregolare e sommerso e in materia di salute e sicurezza nell’ambito dei cantieri. Per chi lavorerà nei cantieri senza la patente a punti, o con punteggio inferiore a 15 punti, è prevista una sanzione pari al 10% dei valore dei lavori e non inferiore a 6mila euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione dei lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza alle aziende e ai lavoratori autonomi per valutare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento della patente e presentare, su delega, la domanda per il suo rilascio tramite l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Per fare maggiore chiarezza ha organizzato, anche, due incontri aperti a tutti gli interessati – martedì 10 e martedì 17 settembre alle 16 – nella sede provinciale dell’associazione in via Monte Rosa n. 26 a Grosseto. Gli incontri potranno essere seguiti anche da remoto su piattaforma Zoom.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni e per formalizzare le iscrizioni è necessario contattare la segreteria dell’associazione: tel. 0564.419691 – e-mail segreteria@artigianigr.it.