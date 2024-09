Mediatore marittimo: aperte le iscrizioni agli esami per l’abilitazione

Grosseto. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha indetto la sessione di esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo per l’anno 2024 e per l’iscrizione al ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi sezione Speciale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 10 ottobre 2024.

Possono partecipare agli esami per l’abilitazione i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea se residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Firenze, Arezzo, Prato e Siena. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, infatti, esegue gli esami per tutta la Toscana.

Il mediatore marittimo, lo ricordiamo, svolge la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose. Inoltre, chi è iscritto nella sezione Speciale presiede anche alle gare pubbliche per i contratti di cui sopra.

Per svolgere l’attività è necessario superare l’esame di abilitazione.

Tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio https://www.lg.camcom.it/servizi/registro-imprese/attivita-regolamentate/mediatori-marittimi/esami-abilitanti-mediatori-marittimi