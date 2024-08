“Come acquisire incarichi in questo mercato complicato”: corso gratuito per gli agenti immobiliari

Grosseto. I prezzi degli immobili scendono, i tassi di interesse salgono. E salgono pure i costi fissi connessi alla gestione e alla conduzione di un’abitazione. Tutto ciò rende sempre più difficile per un agente immobiliare reperire sul mercato incarichi in via esclusiva per la vendita.

Fimaa Grosseto, il più grande sindacato dei mediatori e agenti d’affari della provincia, ha pensato di affrontare questo delicato tema cercando di offrire ai propri associati – e non solo a loro – soluzioni operative per superare le difficoltà di acquisizione di immobili da inserire nel proprio ‘catalogo’. La prima proposta in tale senso è un corso di alta formazione totalmente gratuito realizzato in collaborazione con Mmo Spa, la più grande azienda di formazione immobiliare in Italia, dal titolo: “Come acquisire incarichi in questo mercato complicato”.

L’evento si terrà il 20 settembre, nella sede dell’agenzia formativa di Confcommercio Cat-Ascom Maremma, dalle 9.30 alle 12.30, ed è aperto a tutti gli agenti immobiliari della provincia, anche a quelli non associati a Fimaa i quali potranno partecipare sempre in forma gratuita.

“La situazione del mercato immobiliare è in forte fermento – afferma Luciano Bianchi, presidente di Fimaa-Confcommercio Grosseto – ed è chiaro che per rimanere competitivi bisogna aggiornare le proprie competenze. Per rispondere a questa esigenza e offrirla gratuitamente ai nostri associati abbiamo scelto i migliori professionisti del settore: i colleghi di Mmo Spa, Make money organization. La coach Patrizia Giuliani saprà darci le indicazioni migliori per raggiungere nuovi e soddisfacenti obiettivi in tempi rapidi. Dopo questo evento, il percorso formativo proseguirà con altri due appuntamenti per complessivi sei giorni di altissima formazione. Portare questo tipo di eventi di così alto livello è un grosso impegno sotto tutti i punti di vista. Ma lo facciamo volentieri perché vogliamo fornire ai nostri associati i migliori strumenti per avere il successo che meritano”.

“Con questo nuovo workshop pratico sull’acquisizione – dichiara Tiziano Benvenuti, fondatore di Mmo Spa – trasmetteremo ai partecipanti le nozioni giuste per metterli nelle condizioni di acquisire dai 3 ai 5 incarichi in esclusiva nelle successive quattro settimane. Si tratta di un metodo molto innovativo ed efficace, il cui valore complessivo sfiora i 2mila euro e che Fimaa mette a disposizione gratuita dei propri associati”.