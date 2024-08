Un nuovo presidente per il Gruppo Giovani di Confartigianato: ecco chi è

Grosseto. È il grossetano Claudio Frosolini, 30 anni, socio dell’azienda Soluzioni per la stampa dei fratelli Frosolini, il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Grosseto.

Frosolini, che subentra a Dominga Tammone, è stato eletto lo scorso 26 agosto dall’assemblea dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Grosseto, di cui fanno parte tutte le aziende under 40, iscritte all’associazione.

Nell’occasione, a seguito dell’adozione del nuovo statuto nazionale, sono state rinnovate anche tutte le altre cariche del gruppo: Leonardo Modesti, di Net sistemi integrati Grosseto, è il vicepresidente; Adriana D’Agostino, di Generali assicurazioni Grosseto, è la vicepresidente vicaria. Gli altri componenti della Giunta sono: Simona Rabai, dell’Officina di Zimo Grosseto, e Marco Coppola, di Panificio ‘900.

Claudio Frosolini, dopo aver vissuto per un periodo all’estero, in Australia, ha aperto il primo ostello della provincia di Grosseto con la fidanzata Sara. Poi è arrivato il Covid che ha complicato tutto, portando alla chiusura dell’attività. Claudio si è messo nuovamente in gioco, si è appassionato di cartotecnica e ha deciso di iniziare una nuova avventura portando avanti la storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Irene e Lorenzo Frosolini.

“Sono orgoglioso e onorato di questo nuovo impegno in Confartigianato, alla guida dei giovani imprenditori – ha affermato Claudio Frosolini – e ringrazio la presidente uscente Dominga Tammone. Credo che l’obiettivo più importante, da perseguire nei prossimi anni, sia quello di rafforzare la rete dei giovani imprenditori del territorio, per favorire la conoscenza reciproca e per far nascere nuove collaborazioni tra aziende artigiane. Sono convinto che ogni traguardo sia possibile, se raggiunto insieme, unendo le forze, aiutandosi a vicenda. L’ambito associativo esalta questo valore. Rappresenteremo le istanze del territorio sui tavoli regionali e nazionali, cercando di far emergere il grande potenziale della provincia di Grosseto. Un potenziale che ha bisogno dell’energia delle nuove generazioni per esprimersi al meglio. L’importante è crederci e lavorare uniti per il bene della nostra terra.”

Soddisfazione è stata espressa da Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto, e dal funzionario Gianluigi Ferrara, responsabile del Gruppo Giovani: “Si tratta di un gruppo di giovani imprenditori capaci e pieni di energia, un gruppo intraprendente in grado di esprimere proposte positive per tutta l’associazione”.

Nella foto di gruppo in basso, da sinistra: Marzia Fidanza; Emiliano Calchetti; Adriana D’Agostino; Claudio Frosolini; Dominga Tammone; Gianluigi Ferrara