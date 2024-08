Laguna, Confesercenti: “Bene proseguimento iter per Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile”

Orbetello (Grosseto). Confesercenti Grosseto, in qualità di associazione provinciale del commercio e turismo, operante in Maremma, è da sempre attenta alle sorti relative alla gestione della laguna di Orbetello, “dato che una gestione non strutturale lagunare provoca danni economici e sociali verso il tessuto produttivo locale, come le ultime settimane ci hanno mostrato fin troppo chiaramente”.

“Nel momento attuale di emergenza è stato per noi necessario ribadire la nostra posizione di stimolo, critica, ma anche vicinanza alle istituzioni locali, dato che solo con una gestione collaborativa e responsabile ai vari livelli si può superare tale situazione difficile – continua la nota di Confesercenti –. A settembre 2023 presso la nostra sede, operatori e cittadini del territorio hanno potuto ascoltare per la prima volta la presentazione dell’iter legislativo che avrebbe condotto all’istituzione del consorzio di gestione e tutela dell’ambiente lagunare, pertanto accogliamo con soddisfazione la notizia che il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, che andrà a formare il futuro consorzio per la gestione, ha ad oggi superato un altro esame per arrivare al testo definitivo della legge per la sua istituzione”.

“Ci appelliamo perché la stretta collaborazione fra ente comunale e Regione Toscana possa continuare nelle prossime settimane per una proficua gestione dell’emergenza e confidiamo che il sostegno bipartisan ottenuto dalle rappresentanze parlamentari del territorio possa garantire un celere iter per l’approvazione definitiva, con la richiesta che la dotazione economica futura sia ben più superiore rispetto al milione di euro attualmente stanziato per la costituzione del nuovo ente, perché lo strumento di gestione abbia la capacità economica di affrontare strutturalmente quanto necessario per la laguna di Orbetello, viste le criticità ricorrenti per il verificarsi di fenomeni distrofici e conseguenti estesi eventi di anossia – termina il comunicato -, che comportano quanto attualmente sotto gli occhi della cronaca nazionale, ovvero gravi morie della flora e fauna lagunare con pesanti ricadute sull’economia del territorio”.