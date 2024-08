Contributi alle imprese di vicinato del commercio e della ristorazione: ecco il bando

Grosseto. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno prosegue nel sostegno economico alle imprese delle province di Livorno e Grosseto: la giunta camerale ha approvato un nuovo bando destinato agli esercizi di vicinato che svolgono attività di commercio al dettaglio, ristorazione e somministrazione.

La Camera di commercio, infatti, ha stanziato 60mila euro: possono presentare domanda di partecipazione al bando le micro, piccole e medie imprese che svolgono l’attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (esclusi temporary store e centri commerciali), ristorazione e somministrazione. E’ prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 3mila euro.

“Con questo bando siamo a fianco di quelle realtà più piccole che sono indispensabili da preservare e tutelare per l’importanza che rivestono a livello economico e sociale – dichiara il presidente della Camera di commercio, Riccardo Breda –. L’obiettivo è infatti quello di supportare il mantenimento e la crescita dei negozi di vicinato che esercitano l’attività di commercio al dettaglio e degli esercizi di ristorazione e somministrazione, con particolare riferimento all’innovazione e alla digitalizzazione di attività e processi. Il bando, inoltre, intende aumentare la cultura, la consapevolezza e la competenza delle imprese nelle tematiche della doppia transizione“.

Requisiti

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione relative a: acquisto di attrezzature e software, spese di promozione, comunicazione e pubblicitarie, creazione di siti web e app, servizi di digital marketing, corsi di formazione per incrementare la visibilità dell’esercizio, implementazione dei sistemi di sicurezza. E’ previsto un incremento premiante del 10% del contributo (fino ad un massimo di 300 euro) in caso di impresa femminile, con bilancio di sostenibilità, in possesso della certificazione di genere.

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito www.registroimprese.it fino alle 23:59 del 29 novembre 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito camerale www.lg.camcom.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Promozione e Sviluppo economico, all’indirizzo mail promozione@lg.camcom.it.