Laguna, Confcommercio: “Bene stanziamento di un milione da parte della Regione”

Grosseto. “La decisione della Regione Toscana di stanziare complessivamente un milione di euro per l’emergenza ambientale della laguna di Orbetello, di cui 600mila euro come ristori alle imprese danneggiate dalla moria dei pesci, è in linea con la richiesta di attenzione che come Confcommercio Grosseto avevamo chiesto a tutte le autorità in una nostra lettera dello scorso 26 luglio. Esprimiamo soddisfazione, quindi, per questo primo provvedimento che Regione Toscana formalizzerà nelle prossime ore e restiamo a disposizione delle imprese della zona lagunare per raccogliere le loro segnalazioni e i loro suggerimenti. Ovviamente, non appena saranno note le modalità di assegnazione dei ristori i nostri uffici presteranno agli associati tutta l’assistenza del caso”.

Questo il commento del presidente e del direttore di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari e Gabriella Orlando, alla notizia diffusa dall’assessore regionale all’ambiente Monni, relativamente agli aiuti stanziati per la laguna di Orbetello.