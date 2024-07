Gal Far Maremma: nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Grosseto. L’assemblea dei soci del Gal Far Maremma, società consortile a responsabilità limitata, che si occupa dell’organizzazione e gestione, nel proprio territorio di competenza, dell’Iniziativa comunitaria Leader 2014-2020, ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione.

Il nuovo consiglio eletto, accompagnerà la società nei prossimi tre anni e risulta così composto:

per il settore pubblico:

Jacopo Marini per il Comune di Arcidosso;

Marcello Giuntini per l’Unione dei Comuni montani Colline Metallifere;

Susanna Berti per il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano;

Francesca Mondei per il Comune di Gavorrano;

Alessandro Polidori per il Comune di Pitigliano;

per il settore privato:

Massimo Guerrieri, della cooperativa San Leopoldo, per il settore pesca e acquacoltura;

Ilaria Tosti ,di Tosti srl, e Alessandro Antonelli, in rappresentanza del settore imprese extra agricole;

Roberta Tistarelli, di Cia Toscana, in rappresentanza delle imprese agricole;

Barbara Rusci, dell’associazione Misericordia di Roccastrada, in rappresentanza del terzo settore;

Matteo Dorell,i di Unicoop Tirreno, per il settore cooperativo.

La composizione del CdA rispecchia, come da statuto, la nomina di almeno un terzo di rappresentanze femminili.

Il nuovo CdA si riunirà nei prossimi giorni per perfezionare la struttura del management che guiderà il consorzio nei prossimi anni e nominare il nuovo presidente.

Dal 2017 a oggi il Far Maremma è cresciuto e ha ampliato le proprie attività, sia in termini territoriali che operativi, e ha raggiunto una gestione societaria caratterizzata da un consolidato equilibrio economico-finanziario.

Il territorio del Gal si è ampliato e ora comprende anche l’intero Arcipelago toscano. Anche le attività sono cresciute. In questi ultimi anni, infatti, accanto alla tradizionale attività di Gruppo di azione locale (Gal) per la gestione dei fondi Leader destinati alle aree rurali, si è aggiunta l’attività del Gruppo di azione locale nel settore della pesca e acquacoltura (Galpa), prima con il Flag Costa degli Etruschi e più di recente con la creazione del Galpa Toscana, unico a livello regionale, di cui Far Maremma è capofila. Molto importante anche il lavoro svolto con la partecipazione a numerosi progetti europei (Erasmus, Interreg, Feampa) e la prestazione di consulenze nell’ambito progettuale.

“La missione che il Gal Far Maremma dovrà portare avanti nei prossimi anni – ha detto il presidente uscente Fabrizio Pasquini, alla guida della società dal 2016 – sarà quello di facilitare la nascita di sinergie e collaborazioni tra soggetti che operano nel territorio, per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle nostre aree rurali. Il consiglio uscente ha lavorato insieme ai soci per assicurare nel tempo una gestione efficiente e sostenibile della società e renderla uno strumento utile allo sviluppo del nostro territorio. Per dare maggiore enfasi e slancio a questa missione di facilitazione territoriale il Gal Far Maremma dovrà continuare a rafforzare la propria governance, le proprie competenze e ampliare la partecipazione degli attori locali alla strategia”.

La nuova Strategia di sviluppo locale, costruita proprio grazie a questo approccio, è basata sulla partecipazione delle differenti categorie di attori territoriali con un forte impatto locale, grazie a:

un target di beneficiari ampio che contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi;

un’elevata priorità a quei progetti che si rafforzano a vicenda e che mobilitano diversi attori locali e incrementano l’integrazione delle azioni per lo sviluppo delle comunità rurale.

Il confronto e lo scambio di buone pratiche con i Gal toscani e nazionali, tramite la Rete rurale nazionale e la Rete dei Gal toscani, sono stati e sono fondamentali per sviluppare una buona governance a livello locale integrata con le prospettive regionali del Complemento di sviluppo rurale (Csr 2023-2027) e con quelle europee del Piano strategico nazionale della Pac (Psp) 2023-2027, che è lo strumento che orienta anche lo sviluppo rurale.

Significativo dunque l’incontro che ha seguito l’assemblea, dal titolo “Sinergie e collaborazioni tra il GAL e gli attori del territorio per lo sviluppo locale”, che ha introdotto le prospettive future.

L’incontro è stato aperto dal presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola. Sono intervenuti Marina Lauri, coordinatrice della rete toscana dei Gal, Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Antonio Capone, direttore di Confindustria Toscana Sud. L’incontro è stato chiuso dall’assessore regionale Leonardo Marras.