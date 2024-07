Laguna, Confartigianato: “Danni incalcolabili, incuria sistematica non più tollerabile”

Orbetello (Grosseto). “La provincia di Grosseto è ricca di valori ambientali luoghi unici e straordinari. La laguna di Orbello è, tra tutti i nostri bellissimi posti, una perla”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato comunale di Confartigianato Imprese di Orbetello.

“Non merita certamente lo stato di abbandono complessivo che sta vivendo per vari motivi. La crisi economica e aziendale della cooperativa dei Pescatori è certamente importante, ma sovrasta e prevale su tutto la tutela del bene. Senza una tutela seria e costante della laguna non si potrà neppure pensare ad una gestione qualificata dell’economia lagunare che ci ha consegnato la storia – continua la nota -. Non è possibile assistere alle grida di allarme, alle emergenze periodiche e costanti, perché la reiterazione del rischio diventa automaticamente ammissione di impotenza. Le morie dei pesci, le nuvole di moscerini, la proliferazione delle alghe, ma non solo, anche i ritardi nella manutenzione del Molino spagnolo, simbolo di Orbetello, indicano un’incuria sistemica non più tollerabile”.

“Impoverire e progressivamente degradare un bene ambientale e paesaggistico come la laguna ha conseguenze che non è più possibile nascondere. Vuol dire rendere meno attrattivo il luogo per i turisti, produrre una contrattura degli investimenti, mettere in difficoltà le imprese che operano nel territorio locale. Vuol dire essere responsabili, guardando fuori dai confini comunali, di un danno ambientale immenso per l’intera provincia, per la Toscana e per l’Italia – termina il comunicato -. Il comitato comunale di Confartigianato Imprese di Orbetello è consapevole di questi pericoli e alza la voce, innanzitutto, verso le istituzioni perchè rendano la loro azione più incisiva ed efficace, ma oltre a mettersi a disposizione, invita tutta la comunità a mobilitarsi perchè non si parli più di emergenze sulla laguna di Orbetello e si possa raccontare la sua bellezza e le sue ricchezze ambientali. Tutto questo serve da subito”.