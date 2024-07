Economia, Confindustria: “Il tessuto imprenditoriale della provincia di Grosseto tiene”

Grosseto. Il tema dell’assemblea generale 2024 di Confindustria Toscana Sud – nella quale è intervenuto anche il presidente nazionale Emanuele Orsini – è stato “L’Europa e le nuove sfide della globalizzazione, rischi e opportunità per le imprese”. Tema le cui implicazioni riguardano anche il territorio maremmano.

«Il contesto della provincia di Grosseto – ha dichiarato il presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, Francesco Pacini, a rappresentare il territorio con il direttore generale Antonio Capone e il responsabile di delegazione Giovanni Mascagni – è maggiormente svantaggiato rispetto ad altri da un punto di vista industriale, infrastrutturale e di popolazione, ma presenta comunque capacità imprenditoriali notevoli. Sono molte infatti le imprese che hanno sviluppato una dimensione internazionale e per questo motivo il tema dell’assemblea pubblica 2024, le nuove sfide della globalizzazione, ci riguarda profondamente. Il nostro osservatorio ci rappresenta una situazione di sostanziale tenuta del tessuto locale, che si affianca alla crisi del polo industriale del Casone, rispetto alla quale comunque la nostra associazione è presente e protagonista, con un coinvolgimento positivo. È un aspetto dell’attività che svolgiamo ogni giorno insieme con i nostri associati, affiancandoli per risolvere i problemi quotidiani».

L’annata 2023/2024 per la delegazione di Grosseto è stata contraddistinta da varie tematiche-chiave.

Ad esempio, la formazione. «Nell’ambito Education e della formazione, oltre a proseguire con le consuete attività di orientamento di costante dialogo con gli istituti superiori e le scuole medie, quest’anno abbiamo sperimentato con grande successo il progetto “Eureka-Funziona!” rivolto alle scuole elementari, con grande coinvolgimento degli istituti, delle famiglie e degli alunni e anche delle istituzioni. È un’iniziativa che proseguiremo certamente – ha sottolineato Pacini -. Il tema dell’Education e della formazione è estremamente significativo nell’ambito delle nostre attività, in totale integrazione con le attività di Assoservizi: così è stato possibile anche sviluppare e realizzare progetti Erasmus e attività di mobilità all’estero di giovani diplomati. Inoltre, sono stati attivati progetti speciali, rivolti anche a personale in cassa integrazione, oltre ovviamente alla consueta attività legata ai fondi interprofessionali e ai progetti di qualificazione del personale. L’impegno di Confindustria Toscana Sud è stato decisivo anche per il progetto di riqualificazione del polo manifatturiero di via Genova: a breve, come annunciato e confermato dall’amministrazione comunale, è previsto l’avvio dei lavori per la prima fase di messa in sicurezza della viabilità dell’area».

Da registrare, per la delegazione di Grosseto, oltre ai dibattiti sullo sviluppo economico del territorio in occasione delle elezioni amministrative, anche il consolidamento della partecipazione all’organizzazione della Fiera del Madonnino con il padiglione digitale della sostenibilità.

Nel corso dell’assemblea Federico Guidarelli, general manager di Novair Noxerior Gas System, è stato eletto rappresentante territoriale per Grosseto nell’assemblea generale di Confindustria Toscana Sud per il quadriennio 2024 – 2028.