Saldi al via, Confesercenti: “Fondamentali per una ripresa dopo una primavera fiacca”

Grosseto. Saldi ai blocchi di partenza anche nella provincia grossetana: sabato 6 luglio sarà il primo giorno in cui si potrà fare acquisti vantaggiosi.

“Confidiamo in un buon afflusso dei grossetani per questi saldi – esordisce Francesca Verdi, presidente di Fismo Confesercenti –, d’altra parte vengono dopo una primavera ancora caratterizzata da una forte inflazione, costo dell’energia e caro vita: è evidente che i primi a risentirne siamo noi commercianti, con il conseguente calo delle vendite”.

Per i saldi di quest’anno, inoltre, che, come sempre, avranno durata massima di 60 giorni, è prevista un’ulteriore spinta ai consumi da parte delle quattordicesime: “Prevediamo che circa il 28% spenderà la quattordicesima in acquisti durante i saldi estivi: è la seconda voce in cui i toscani la spenderanno subito dopo le vacanze (33%), oltre ad essere superiore rispetto alle stime nazionali, in cui la previsione di spesa in abbigliamento a saldo è pari al 19%“, prosegue Marco Di Giacopo, coordinatore di Assoterziario Confesercenti.

“Risulta legittimo pertanto aspettarsi una spinta per questa edizione estiva dei saldi, ancora più propulsiva in tema di consumi da parte delle quattordicesime, cosa che ci fa ben sperare per questa fase di disinflazione ed abbattimento dei tassi d’interesse. Ovviamente, come associazione di categoria ci rendiamo conto che la situazione economica non è ancora tornata sotto i livelli di guardia, per questo chiediamo sempre con maggiore forza la detassazione degli aumenti retributivi previsti nei nuovi contratti nazionali, per sostenere direttamente il commercio ed i consumi – conclude Verdi –. Un augurio di buoni saldi ai consumatori ed ai commercianti, con l’invito ad acquistare sempre locale nella propria bottega di vicinato: un modo per sostenere la qualità ed anche il proprio territorio”.