Energia elettrica, finisce il mercato tutelato: i consigli di Federconsumatori

Grosseto. Con il 1° luglio il cosiddetto “mercato tutelato” nella fornitura di energia elettrica rimarrà accessibile solamente alle persone fragili – ultra 65enni, titolari di bonus sociale, disabili gravi, residenti nelle isole minori o in aree colpite da calamità – mentre tutti gli altri cittadini utenti di un contratto di fornitura residenti in provincia di Grosseto passeranno progressivamente (fino al 31 luglio 2027) a Edison Energia Spa, indipendentemente dal loro precedente venditore.

A partire dalla comunicazione (in genere per posta ordinaria) che riceveranno da parte di Edison, potranno però decidere autonomamente se rimanere con quella società oppure sceglierne un’altra sul mercato libero a tutele graduali. Quella di Grosseto, infatti, insieme alle province di Livorno, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, fa parte del lotto “Area Sud 3”, che nello scorso febbraio l’acquirente unico nazionale ha aggiudicato a Edison Energia dopo l’espletamento di una gara per la fornitura del servizio a tutele graduali.

Federconsumatori ha appurato che in provincia di Grosseto, al 30 giugno di quest’anno, erano 27.000 i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica del mercato tutelato. Di questi, 14.000 sono persone vulnerabili e pertanto rimarranno nel regime di maggior tutela, con ii prezzi stabiliti direttamente da Arera (Agenzia di regolazione per energia, reti e ambiente). Gli altri 13.000 cittadini fino ad oggi con contratti nel regime di maggior tutela, passeranno invece automaticamente a Edison Energia in regime di tutele graduali, valutando se accettare la proposta commerciale che verrà fatta loro, oppure potranno rivolgersi ad un’altra società venditrice.

«A suo modo – spiega Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto – si tratta di una piccola rivoluzione rispetto a quello a cui siamo abituati. Fra l’altro ci risulta che in provincia di Grosseto ci siano ancora circa 4.500 clienti vulnerabili attualmente nel mercato libero, che hanno intenzione di rientrare nel mercato tutelato in quanto più vantaggioso. A tutti quanti, comunque, come Federconsumatori consigliamo di valutare attentamente la tipologia dei contratti che gli verranno sottoposti e le condizioni associate, così da poter fare una scelta pienamente consapevole».

L’associazione dei consumatori che aderisce alla Cgil consiglia a tutti coloro che hanno diritto di rientrare nel mercato tutelato, che, per la provincia di Grosseto, è il Servizio elettrico nazionale, non appena i vari venditori di energia elettrica avranno predisposto le procedure per far rientrare i propri clienti nel servizio tutelato.

«Una cosa simile – conclude Romualdi – è accaduto per il gas nel mese di gennaio; ma ci sono voluti dai 2 ai 3 mesi ai venditori per predisporre procedure adeguate a consentire ai propri i clienti di accedere alle tariffe del mercato tutelato. Naturalmente, i nostri uffici di Grosseto e Follonica sono a disposizione per qualsiasi informazione e sostegno ai cittadini per agevolare le procedure di rientro».

Per informazioni: Grosseto, cell. 389.80905246; Follonica, cell. 335.7246566.