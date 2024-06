Nasce l’Albo delle botteghe storiche: il plauso di Confcommercio

Grosseto. Partito l’iter per l’istituzione dell’Albo nazionale delle botteghe storiche, proposta da sempre sostenuta da Confcommercio e dalle sue Federazioni, e in particolare dalla Federazione italiana della moda.

Nei giorni scorsi il Governo ha approvato la bozza dello specifico decreto legislativo inserito nel percorso di attuazione della legge sulla concorrenza e molto presto Regioni e Comuni potranno procedere in maniera operativa per la valorizzazione di tutte quelle attività commerciali che da più tempo hanno assicurato lo sviluppo e la crescita dei territori.

Confcommercio Grosseto, costantemente impegnata nella valorizzazione delle botteghe e dei negozi di vicinato nella città capoluogo come nei piccoli borghi della Maremma, dove ha favorito la nascita di tanti Centri commerciali naturali, ha accolto con entusiasmo la notizia sottolineandone l’importanza per il tessuto economico e culturale locale.

“L’avvio dell’Albo nazionale delle botteghe storiche è un segnale forte di riconoscimento e valorizzazione delle nostre eccellenze locali – afferma il presidente Giulio Gennari -. Le botteghe storiche sono non solo il cuore pulsante delle nostre comunità, ma anche custodi di tradizioni e saperi che devono essere tramandati alle future generazioni. Questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per tutelare e promuovere il nostro patrimonio culturale ed economico”.

Anche il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, ha espresso la propria soddisfazione: “Questo decreto è un passo significativo verso la tutela delle attività che hanno fatto la storia dei nostri centri urbani. Le botteghe storiche non sono solo attività commerciali, ma veri e propri scrigni di storia, cultura e tradizione. Confcommercio Grosseto è pronta a supportare i nostri associati in questo percorso di riconoscimento e valorizzazione.”

Lo schema di decreto legislativo prevede che Comuni, Unioni di Comuni e Regioni possano costituire propri Albi delle botteghe storiche, elencando attività con almeno 50 anni di vita connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico, merceologico o legato alle tradizioni locali. Inoltre, le attività di eccellenza, che operano da almeno 70 anni e sono gestite da almeno tre generazioni della stessa famiglia, potranno essere classificate come beni culturali, in quanto espressione di identità culturale collettiva.

“Questa iniziativa è il frutto di una collaborazione tra diversi Ministeri e le associazioni di categoria – conclude Gennari -. Confcommercio Grosseto si impegnerà a sostenere le botteghe storiche del nostro territorio, promuovendo la loro importanza e il loro valore unico. Ringraziamo il Ministro Zangrillo e il Governo per questo significativo passo avanti nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico”.

Maria Letizia Fanara, presidente di Federmoda Confcommercio Grosseto, sottolinea come l’iniziativa governativa sia stata più volte sollecitata dalla Federazione italiana e della moda e, allineandosi a quanto già detto dal presidente nazionale Giulio Felloni, esprime il suo apprezzamento per l’avvio dell’iter che porterà alla costituzione degli Albi locali e quindi dell’Albo nazionale delle botteghe storiche: “Non possiamo che essere felici di vedere accolto il contributo di Federazione Moda Italia Confcommercio avanzato al Tavolo della cultura e al Tavolo della moda presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a garanzia di uno sviluppo urbano e commerciale equilibrato, tra identità e innovazione. È un provvedimento che rivolge l’attenzione a quegli esercizi commerciali di prossimità che arricchiscono, con le loro attività, il nostro Paese”.