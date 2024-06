Gal Far Maremma: incontro con i beneficiari dei “Progetti di comunità”

Grosseto. Si è appena concluso il primo incontro di monitoraggio organizzato dal Gal Far Maremma con i beneficiari dei “Progetti di comunità” dell’azione specifica Leader, finalizzato a fornire le linee guida e condividere esperienze e strumenti per la corretta gestione dei progetti, arricchendo il confronto con utili raccomandazioni fornite dalla commissione di valutazione, nell’ottica di un continuo miglioramento qualitativo rispetto ai risultati che saranno raggiunti.

In provincia di Grosseto in tutto saranno investiti circa 3 milioni di euro, per un totale di 13 “Progetti di comunità” che sono stati ammessi a finanziamento nelle aree rurali, da nord a sud della provincia di Grosseto, sul bando di Azione specifica Laeder-Psr 2014-2020 – Progetti di rigenerazione delle comunità.

L’incontro è stato molto partecipato, con la presenza di circa 40 persone, tra i beneficiari dei 9 progetti che attualmente sono in fase di attuazione su 13 totali.