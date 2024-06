Turismo, Fipe-Confcommercio rinnova il contratto nazionale: ecco le novità

Grosseto. Dopo un’impegnativa negoziazione, Fipe-Confcommercio e sindacati hanno firmato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo. Il contratto è stato sottoscritto, oltre che dalla Federazione, anche da Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi.

Scaduto il 31 dicembre 2021, il Ccnl interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori su scala nazionale. Tra le principali novità, l’aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre 2027.

“Il rinnovo del contratto – afferma Danilo Ceccarelli, presidente di Fipe-Confcommercio Grosseto – assume un significato molto importante adesso che siamo all’inizio della stagione estiva. Permette a tutti di avere regole chiare nel quadro di una visione volta a sviluppare un settore, quello del turismo, che sempre di più sarà il vero volano dell’economia del nostro Paese”.

“Il contratto di lavoro costituisce un presidio di legalità per operare in un mercato con regole chiare, migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività e dare maggiori tutele ai lavoratori. Dopo aver subito lo shock del post pandemia – commenta il presidente di Fipe-Confcommercio nazionale, Lino Enrico Stoppani –, il settore si sta riprendendo e questo è un segnale importante per contribuire a rafforzare l’attrattività di un ambito produttivo che, con oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto, costituisce uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy.”

In particolare, le parti hanno previsto una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono state rafforzate, inoltre, le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

“Una contrattazione lunga, ma equilibrata, quella che si è conclusa nelle scorse ore e che ci ha portato ad ottenere un eccellente risultato per l’intero comparto, con un aumento salariale doppio rispetto al precedente rinnovo del 2018 – commenta Cristian Biasoni, vice presidente di Fipe-Confcommercio con delega al lavoro e presidente di Aigrim, Associazione delle imprese di grande ristorazione multilocalizzate –. Abbiamo così dimostrato un grande senso di responsabilità verso le persone che operano nel settore, che svolgono un lavoro impegnativo e da tempo chiedevano una piattaforma contrattuale aggiornata. L’Italia è il secondo mercato della ristorazione in Europa con un valore annuo di oltre 100 miliardi di euro, un distretto strategico per il Paese, perché inserito nella filiera agroalimentare e turistica, che vale circa il 13% del Pil nazionale. Con questo contratto le imprese, oltre a ridare vigore ad un settore che è fiore all’occhiello del nostro Paese, si impegnano a riversare nel tessuto economico italiano oltre 5 miliardi di euro nei prossimi tre anni e mezzo”.